Los únicos trabajos que pagan en dólares: buscan argentinos en EE.UU., Rusia y Canadá con sueldos de US$ 20 la hora

La crisis creó una pérdida masiva de empleos y las personas necesitan ayuda para encontrar trabajo. La tecnología logró conectar a empresas, que están contratando, con la fuerza laboral disponible y talentos. En este contexto, cobraron relevancia sitios web que ofrecen empleos 100% remotos. Uno de ellos es Freelancer, una plataforma que tiene como objetivo unir a empresas que buscan empleados de forma remota.

Infotechnology se puso en contacto con Freelancer para saber cuáles son los países que más contratan en la Argentina y cuántos argentinos trabajan para empresas en el exterior. El sitio opera en el país desde 2012. IBM, NASA, Arrow Electronics, startups y empresas de todo el mundo toman empleados bajo esta modalidad. Según datos oficiales de la plataforma, se registran 700 argentinos por mes.

Cómo funciona Freelancer

Freelancer es un marketplace de empleo en línea. Para comenzar a trabajar, se necesita crear un perfil detallando capacidades, conocimientos y proyectos anteriores. Luego, ya pueden comenzar a buscar trabajo.

"Para cobrar más, se necesita mejorar la reputación en la plataforma. El primer trabajo siempre va a costar un poco más. Encontrar el candidato depende de la sofisticación del trabajo, en tecnología comúnmente utilizado programación, diseño, marketing", dice Sebastián Siseles, vicepresidente internacional de Freelancer a Infotechnology.

Cuánto ganan los freelancers argentinos

Los trabajadores autónomos anotados en Freelancer cobran por trabajos de dos a tres días un promedio de US$ 161. En el sector IT, dependiendo de la reputación de la persona y sus conocimientos en tecnología, un profesional cobra entre US$ 25 y US$ 40 la hora.

Cómo cobrar desde la Argentina

La empresa envía el dinero al usuario cuando pactan el trabajo y Freelancer lo retiene hasta que este haya cumplido su parte. Ambas partes firman un contrato por hora o se fija un precio de antemano por trabajo.

Una vez terminado el trabajo, la plataforma libera ese dinero y se acreditan en la cuenta virtual en Freelancer. El dinero se puede enviar al Banco Galicia, Santander, BBVA o PayPal, entre otros métodos.

"Por ejemplo, una empresa contrata a un freelancer para diseñar un logo. Cobra US$ 100 y entrega en dos días. La empresa envía los US$ 50 por el boceto y otros US$ 50 por el logo terminado. La plata queda retenida en Freelancer a modo de garantía de la empresa y de la persona", explica Siseles.

Cuáles son los países que más contratan argentinos

Estados Unidos, Rusia, España e India son los cuatro países que más argentinos contratan. Le siguen Canadá, Reino Unido, Australia, México y Japón.

En total, hay 531.000 argentinos anotados en la plataforma que buscan y realizan trabajos.

Hay más de 40.000 trabajos publicados enfocados al sector IT. Según datos de la plataforma obtenidos por Infotechnology, los puestos más buscados son ingenieros cloud, web testers, desarrolladores PHP, C++ y Python.

Qué otras plataformas usan los argentinos para trabajar remoto

Existen otras plataformas como Upwork que también permiten buscar trabajos 100% remotos en línea. Hay dos formas de conseguir trabajo en Upwork: buscando y postulándose a puestos disponibles o siendo buscado por empresas. Para postularse en un trabajo, se necesita pagar US$ 0.015. Dependiendo de la especialidad, los empleadores a veces piden currículum o una prueba paga.

Los empleadores pueden comparar ofertas, reseñas y trabajos. La plataforma permite hacer videollamadas, chatear y compartir archivos para realizar un seguimiento del proyecto. ¿Cómo sabe el empleador que estás trabajando? Upwork permite a los freelancers descargar un reloj a tu computadora para prenderlo y apagarlo cuando se trabaja. La aplicación toma una captura de pantalla de manera aleatoria para verificar que efectivamente hay alguien trabajando.