Los 5 libros preferidos de Bill Gates que hay que leer sí o sí: cuáles son y cómo "chusmearlos" gratis

Este año fue intenso para Bill Gates, dado que lo dedicó a promover distintos esfuerzos para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. Pero, y más allá de sus cambios en el ranking dentro de las personas mas ricas del mundo, el cofundador de Microsoft siempre está leyendo. Y, siguiendo la costumbre de todos los años, llegó el momento en que comparte lo que considera los mejores libros que encontró durante el 2020.

Gates publicó su lista de lectura para vacaciones, titulada "5 buenos libros para un año pésimo". , en su blog GatesNote. La lista de cinco libros aborda una variedad de temas, desde la justicia racial hasta el espionaje de la Guerra Fría, comparten una característica: sus largos títulos.

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness

(El color de la justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos)

El libro de Michelle Alexander investiga el racismo sistémico dentro del sistema de justicia penal estadounidense. Gates alabó la habilidad de Alexander para poner estos complejos temas en contexto. "Terminé el libro más convencida que nunca de que necesitamos un enfoque más justo de la sentencia y más inversión en las comunidades de color", dijo Gates. Tiene versión en español y para leer el primer capítulo de forma gratuita se puede descargar desde Amazon.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World

(Amplitud (Range): Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado)

El autor David Epstein, conocido por una popular charla de TED sobre logros deportivos, argumenta a favor de abarcar una amplia gama de experiencias e intereses en un momento en que se valora la especialización. "Creo que sus ideas incluso ayudan a explicar parte del éxito de Microsoft, porque contratamos a personas que tenían una verdadera amplitud dentro de su campo y a través de sus dominios", dijo Gates. Tiene versión en español y aquí se puede leer el primer capítulo.

The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz

(Lo espléndido y lo vil: Una saga de Churchill, la familia y el desafío durante el bombardeo)

Los aficionados a la historia podrían querer saltar directamente a este libro de Erik Larson, conocido por sus best-sellers de narrativa y no ficción The Devil in the White City (El diablo en la ciudad blanca ) y Isaac's Storm (La tormenta de Isaac).

Este se centra en la Segunda Guerra Mundial y la vida en el Reino Unido durante la campaña de bombardeo alemán de 1940 y 1941 conocida como "El Blitz". Gates ve una conexión entre esa época trágica y nuestras vidas actuales.

"El miedo y la ansiedad que sintieron, aunque mucho más severos que los que estamos experimentando con COVID-19, les sonaban familiares", escribió Gates. Sólo en inglés y también se puede leer el primer capítulo en Amazon.

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War

(Espía y traidor: La mayor historia de espionaje de la Guerra Fría)

Gates también entró en la historia con este libro de no ficción de Ben Macintyre sobre un agente doble de la KGB. "Es tan emocionante como mis novelas de espías favoritas", dijo Gates. Tiene versión en español y en la página de Planeta se puede leer un fragmento del libro.

Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine

(Aliento de sal: Una enfermedad genética mortal, una nueva era en la ciencia, y los pacientes y familias que cambiaron la medicina)



Para quienes buscan que le levanten el ánimo, con un ángulo de innovación médica, el libro de Bijal P. Trivedi traza el desarrollo de los tratamientos para la fibrosis quística. "Esta historia es especialmente significativa para mí porque conozco familias que se han beneficiado de los nuevos medicamentos descritos en este libro", dijo Gates. No tiene versión en castellano pero se puede acceder a una muestra gratis en inglés a través de Amazon.

Gates cerró su posteo escribiendo esperanzado sobre el fin de año que se viene: "Espero que encuentres algo que te ayude a ti, o al amante de los libros en tu vida, a terminar el año de forma positiva".