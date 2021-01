Los dos cursos que te aseguran sueldos de $ 170.000 para arriba: cómo hacerlos a distancia y qué empresas los piden

Los cursos y carreras cortas en línea sufrieron un crecimiento exponencial durante la pandemia de COVID-19. Según datos de la plataforma Coursera, las inscripciones se dispararon desde el mes de marzo en un 640%. La plataforma sin fines de lucro edX reportó que los cursos más elegidos se centraron en tecnología.

En este contexto, cada vez más argentinos eligen explorar nuevos lenguajes de programación y aprender herramientas tecnológicas. Dos de los lenguajes más recomendados son Python y SQL por su demanda en el sector IT. Para qué sirve cada uno y dónde aprender desde cero.

Por qué aprender Python y qué cursos se recomiendan

Python tiene conceptos claves como variables, estructuras, programación orientada a objetos y operadores. Según el sitio de sueldos Glassdoor, un desarrollador Python gana entre $47.000 y $175.000 al mes.

Para aprender este lenguaje, los expertos recomiendan la capacitación "The Complete Python Masterclass: Learn Python From Scratch" en la plataforma Udemy. Cuesta US$ 9.99 y es uno de los más completos. Está disponible en este enlace.

Giles Mc Mullen, programador y experto en Python, tiene su propio curso para aprender a desarrollar proyectos en Python en Udemy. El curso cuesta US$ 130 sin embargo está de rebaja y cuesta tan solo US$ 9,99. Se puede acceder en este enlace. Los cursos educativos y libros no pagan el nuevo impuesto a las ganancias del 35%, por tanto, en la tarjeta no figurará ningún recargo por pagar este curso en dólares.



Qué es "SQL"



SQL es un lenguaje para operar y crear bases de datos. Sus siglas corresponden a las palabras "Structured Query Language" o lenguaje estructurado de consultas. Sirve para almacenar, manipular y recuperar datos almacenados en una base de datos. Hay diferentes versiones del lenguaje. Tiene múltiples ventajas: describir datos, incrustarlos en bibliotecas, módulos o precompilados, entre otros.

En la plataforma de cursos Udemy, existen varios cursos sobre bases de datos. "Curso completo de Bases de datos de 0 a avanzado" es uno de los más recomendados para comenzar a estudiar SQL con cero conocimientos. Está disponible haciendo clic en este enlace.

Por qué LOS EXPERTOS RECOMIENDAN aprender Python y SQL



Los científicos de datos utilizan en su día a día lenguajes de programación como Python para el desarrollo de aplicaciones, redes neuronales y machine learning. Para visualizar datos, usan SAS y SAP. Además, es esencial que un data scientist tenga conocimiento en SQL y bases de datos ya que el 90% del trabajo es depurar datos. Un profesional senior, tiene conocimientos en bases de datos MongoDB, lenguaje de programación R para el desarrollo de estadísticas, Hadoop, map-reduce, entre otros.

En la Argentina, un data scientist gana entre $59.000 a $170.000 al mes, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Los especialistas en datos o Big Data podrían convertirse en las estrellas del mercado, según Pablo Vittori, el SVP Pro Services Cluster de BGH Tech Partner. "Muchas empresas están buscando explorar los datos que hoy tienen guardados y no saben cómo", explica el ejecutivo.

El rol de científico de datos requiere fuertes conocimientos en diseño de bases de datos y múltiples lenguajes de programación.

Existe una librería de Python que abarca conocimientos en bases de datos, estadísticas y análisis matemático. La librería es totalmente gratuita y tiene manuales, documentación y material para que los estudiantes puedan aprender los pilares básicos de Data Science, Data Analysis y Python. Para acceder, se debe copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador: https://foundations-of-applied-mathematics.github.io/