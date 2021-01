Los 13 libros online que hay que leer sí o sí según la Universidad de Harvard: qué enseñan

En 2020, la Universidad de Harvard focalizó sus esfuerzos en promover sus canales digitales y capacitar a millones de personas de todo el mundo en tecnología. Y, siguiendo la costumbre de todos los años, llegó el momento en que Harvard comparte lo que considera los cinco mejores libros para leer en 2021.

1. La era del capitalismo de la vigilancia

El libro de la socióloga egresada de la Escuela de Negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, trata de cómo se mueven los futuros conductuales de los mercados. Habla sobre el comportamiento de las personas y cómo este impacta en la venta de productos y servicios de grandes empresas. Todas estas variables se ven atravesadas por una: la libertad. Tiene alrededor de 800 páginas y es uno de los más vendidos.



El primer capítulo puede leerse gratis online haciendo clic aquí. En el caso de querer adquirirlo, puede comprarse para Kindle a través de Amazon por US$ 8,99 haciendo clic aquí. En la librería Planeta Libros, está disponible en su versión eBook.

Competir en la era de la Inteligencia Artificial

El libro de los profesores de la Escuela de Negocios de Marco Iansiti y Karim R. Lakhani expone el alcance de la implementación de inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial analizando empresas como Airbnb, Ant Financial, la empresa de Jack Ma y Alibaba, Microsoft y Amazon.

Los datos, el análisis y la IA, según los autores, tiene un potencial que elimina las limitaciones tradicionales. Es un libro de investigación sobre cómo las empresas pueden mejorar su estrategia comercial utilizando IA.

Este libro está disponible gratis a través de Audiolibro utilizando el mes de prueba. En el caso de querer comprarlo para Kindle, cuesta US$ 18,49 y puede comprarse a través de Amazon haciendo clic aquí. Está disponible solo en inglés. Se puede leer el primer capítulo gratis haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" en Amazon.

La experimentación funciona: el sorprendente poder de los experimentos comerciales

Según la revista Inc., es uno de los 10 mejores libros sobre nuevos negocios en 2020. Fue escrito por el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Stefan Thomke. Analiza casos de éxito como Amazon, Google y Netflix y cómo tomaron decisiones de negocios disruptivas que cambiaron para siempre el mundo. El libro está lleno de consejos prácticos para emprendedores.

Este libro está disponible gratis a través de Audiolibro utilizando el mes de prueba. En el caso de querer comprarlo para Kindle, cuesta US$ 17,27 y puede comprarse a través de Amazon haciendo clic aquí. Está disponible solo en inglés. Se puede leer el primer capítulo gratis haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" en Amazon.

Apto para competir: por qué las conversaciones honestas sobre las capacidades de su empresa son la clave para una estrategia ganadora

Michael Beer, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, escribió varios libros sobre empresas y liderazgo. Tiene más de 30 años de experiencia en grandes corporaciones y explica cómo el silencio organizacional "descarrila" los objetivos de las empresas en su último libro "Fit to compete" o "Apto para competir". Por medio de ejemplos, explica por qué la comunicación podría ser la clave del éxito en una empresa.

Este libro está disponible gratis a través de Audiolibro utilizando el mes de prueba. En el caso de querer comprarlo para Kindle, cuesta US$ 22,08 y puede comprarse en inglés a través de Amazon haciendo clic aquí. Se puede leer el primer capítulo gratis haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" en Amazon.

Enseñar de corazón: el viaje de un profesor para inspirar

El profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Thomas J. DeLong, analiza qué hace a un maestro un gran líder. Fue nombrado como el mejor libro de liderazgo de 2020 por Leadership Now. DeLong deja al descubierto su trayectoria de 40 años de experiencia como profesor.

Este libro está disponible gratis a través de Audiolibro utilizando el mes de prueba. En el caso de querer comprarlo para Kindle, cuesta US$ 16,19 y puede comprarse en inglés a través de Amazon haciendo clic aquí. Se puede leer el primer capítulo gratis haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" en Amazon.

Capitalismo en riesgo: cómo pueden liderar las empresas

Los profesores de la Universidad de Harvard Joseph Bower, Herman Leonard y Lynn Paine analizan el futuro del capitalismo y cómo los negocios impactan en los mercados en Estados Unidos. Escribieron sobre cómo el fundamentalismo religioso, la pandemia y el agotamiento de recursos impactan directamente en la prosperidad del capitalismo. El libro expone por qué es necesario el liderazgo empresarial en la recuperación de un país.

Está disponible en Kindle en inglés y cuesta US$ 22,89. Puede leerse el primer capítulo haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" haciendo clic aquí.

Edge: convertir la adversidad en ventaja

La escritora y profesora Laura Huang escribió "Edge" para ayudar a las personas a auto-percibirse y trabajar la inteligencia emocional. El libro tiene como objetivo hacer entender a las personas el poder de las percepciones.

Puede comprarse en su versión Kindle por US$ 14,99 y puede leerse el primer capítulo gratis haciendo clic aquí en "look inside" o "mirar adentro".

Edificios saludables: cómo los espacios interiores impulsan el rendimiento y la productividad

El libro del profesor John D. Macomber analiza cómo las habitaciones y los edificios impactan en el humor de las personas. Frente al trabajo remoto, cobró aún más relevancia: pasamos más de la mitad de nuestra vida en interiores y, según el autor, no pasamos el suficiente tiempo al aire libre. Macomber investigó cómo los ambientes impactan en el desempeño y en el bienestar de las personas a la hora de ser creativos y de resolver problemas.

Puede comprarse en su versión Kindle por US$ 29,65 y puede leerse el primer capítulo gratis haciendo clic aquí en "look inside" o "mirar adentro".

El poder de los experimentos: cómo se toman decisiones en un mundo hecho de datos

Los autores Michael Luca y Max Bazerman escribieron sobre cómo los datos y su análisis potencian las decisiones en el sector empresarial. El libro está basado en investigaciones y casos reales. Empresas como Amazon, Google y Microsoft mueven su estrategia de negocios y se basan en datos.

Puede comprarse en su versión Kindle por US$ 10,55 y puede leerse el primer capítulo gratis haciendo clic aquí en "look inside" o "mirar adentro". Puede comprarse en su versión en castellano a través de Amazon por $26,25 euros en este enlace.

Time Smart: cómo recuperar tiempo y vivir una vida más feliz

La profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Ashley Whillans, escribió sobre por qué cuatro de cada cinco adultos no tienen tiempo para hacer todo lo que desean. La autora da una serie de consejos para mejorar la productividad. Según Whillans, son más propensos a divorciarse y tienen un efecto negativo en su ámbito laboral.

El libro está disponible en Audiolibro gratis con el mes de prueba en la plataforma Audible. Puede comprarse por US$ 18,23 y leer el primer capítulo gratis haciendo clic aquí. Solo está disponible en inglés.

El juego final: cómo las empresas inteligentes dejan de vender productos y comienzan a ofrecer valor

Fue lanzado el 8 de septiembre del año pasado. Los colaboradores de la Universidad de Harvard Marco Bertini y Oded Koenigsberg escribieron sobre cómo las empresas comenzaron a vender canales digitales más allá de productos y servicios. El libro se enfoca en marketing y negocios.

Puede comprarse en formato Kindle por US$ 18,95 haciendo clic aquí. Solo está disponible en inglés.

Pensar fuera del edificio: cómo los líderes avanzados pueden cambiar el mundo, una innovación inteligente a la vez

Fue escrito por la reconocida autora Rosabeth Moss Kanter. Incita a los lectores a pensar "fuera del edificio" para mejorar la toma de decisiones y romper con barreras culturales. El libro tiene como objetivo repensar el liderazgo. Kanter, además, realizó una guía práctica con consejos íntimos sobre sus éxitos y fracasos.

Puede leerse de manera digital los primeros capítulos gratis haciendo clic aquí y en "mirar adentro". Está disponible en formato Kindle por US$ 17,99 a través de Amazon. Está disponible en idioma inglés.

La guía de un líder que no pide perdón para empoderar a todos a su alrededor

El libro "Unleashed: The Unapologetic Leader's Guide to Empowering Everyone Around You" fue escrito por Frances X. Frei y Anne Morriss. El libro consta de consejos prácticos a futuros líderes para "desatar" todo su potencial. Los autores copilaron historias inspiradoras de líderes desde la Antigua Roma hasta emprendedores en Silicon Valley.

Puede comprarse en formato Kindle a US$ 18,24 a través de Amazon. Los primeros capítulos pueden leerse gratis haciendo clic en "look inside" o "mirar adentro" en este enlace.