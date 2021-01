Las 5 habilidades top que piden las empresas para pelear sueldo de $ 100.000 este año

El sector tecnológico es uno de los más dinámicos de la economía. El Observatorio Permanente de la industria de software y servicios informáticos (OPSSI) calcula que la industria emplea a más de 115.000 trabajadores en todo el territorio nacional. Sin embargo, tiene limitaciones estructurales como la disponibilidad de capital humano. Según la Cámara de la Industria Argentina del Software, el 30% de los puestos IT quedaron vacantes en 2020.

En este contexto, surgieron capacitaciones y carreras cortas para capacitar a los jóvenes en nuevas tecnologías para cumplir con las demandas de un sector en pleno crecimiento. Danny Thompson, un desarrollador estadounidense que trabaja en Google, realizó una lista de los cinco mejores lenguajes para aprender en 2021, teniendo en cuenta salario, puestos de trabajo disponibles y posibilidad de crecer en el sector. La publicó en su cuenta personal de Twitter y se viralizó.

Estos son los cinco mejores lenguajes para aprender en 2021

#1 Python

Python tiene conceptos claves como variables, estructuras, programación orientada a objetos y operadores. Según el sitio de sueldos Glassdoor, un desarrollador Python gana entre $47.000 y $175.000 al mes.

Para aprender este lenguaje, los expertos recomiendan la capacitación "The Complete Python Masterclass: Learn Python From Scratch" en la plataforma Udemy. Cuesta US$ 9.99 y es uno de los más completos sobre Python. Está disponible en este enlace.

#2 JavaScript

Junto con Python, es uno de los lenguajes más comunes a la hora de aprender a programar. Funciones, bases de datos AJAX, aplicaciones XML, programación orientada a objetos, sintaxis, variables, datos y operaciones, son algunos de los tópicos que se deberán adentrar los nuevos aspirantes a programar.

Un desarrollador JavaScript gana como junior entre $25.000 y $83.000. Los desarrolladores semi-senior y senior superan esta última cifra y pueden alcanzar los $240.000 al mes, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Para aprender este lenguaje, se recomienda el curso de JavaScript de la plataforma CourseIT. Se puede acceder en este enlace.

#3 C++

Es uno de los lenguajes de programación más completos. Se puede programar cualquier tipo de software ya sea pequeños programas de utilidad o sistemas distribuidos a gran escala. Un dato interesante es que fue el primer lenguaje orientado a objetos.

Un desarrollador especializado en C++ gana alrededor de $87.000, según el sitio de sueldos Glassdoor.

La Universidad de Nueva York (NYU) dicta cursos online a través de la plataforma edX para introducirse en este lenguaje. El curso es gratis. En el caso de querer certificado, se deberá pagar US$ 332 al final del curso. Dura ocho semanas y es de nivel intermedio. Está disponible en este enlace.

#4 Java

Este lenguaje tiene una filosofía: escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar. Es un lenguaje moderno y orientado a objetos. Es ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones móviles en Android.

Un desarrollador Java gana en promedio $73.000, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Code Academy, la plataforma de cursos gratuitos, ofrece una guía completa para aprender Java y desarrollar proyectos en Java. Se puede ingresar haciendo clic en este enlace.

#5 PHP

Al igual que JavaScript, PHP es un lenguaje flexible. Es un lenguaje comúnmente utilizado del lado del servidor: cuando se desarrolla una aplicación web, se debe seleccionar un servidor para alojar las bases de datos. ¿Por qué es necesario elegir un servidor? Cuando una persona cliquea un botón en una página web, lo que hace es enviar al servidor una solicitud (o request). El servidor envía la respuesta. En conclusión, el lenguaje PHP permite ejecutar y transferir datos del lado del servidor cuando un usuario envía un request.

La red social Facebook utilizó este lenguaje en versiones anteriores.

Existe una página web llamada www.php.net dedicada a contenidos básicos a complejos de PHP. Es gratuita.

En promedio, un desarrollador PHP gana $74.000, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Consejos a seguir si comenzaste un curso de programación en cuarentena

Se recomienda a los principiantes introducirse en primer lugar en HTML y CSS. Las dos páginas web de capacitaciones gratuitas más populares son Free Code Camp y Code Academy.

En segundo lugar, los expertos aconsejan leer contenido para principiantes de profesores autorizados. Bel Rey, profesora de la plataforma CourseIT, diseñó "Te explico con gatitos", una guía para aspirantes a la programación. Se puede ingresar al contenido gratuito haciendo clic acá.