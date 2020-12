La única inversión que le ganó a la pandemia: se entra con U$S 100, paga en dólares y es segura

n un contexto de recesión económica y un dólar que pareciera no tener techo, el ahorrista desestima cualquier alternativa de inversión en pesos porque le podría implicar una perdida sustancial del poder adquisitivo. En consecuencia, el dólar y los activos atados a esta moneda se convierten en los favoritos al momento de refugiar sus ahorros. Los desarrollos inmobiliarios han demostrado ser la mejor alternativa para proteger al inversor de la devaluación y generar atractivas rentabilidades en el tiempo. En los últimos 15 años la revalorización promedio del valor del m2 fue superior al 11% anual en dólares. Pero, para enfrentar estas inversiones, ganan fuerza las empresas enfocadas en el crowdfunding.

"La democratización de la inversión en arquitectura ya es una realidad gracias a Sumar Inversión, la plataforma con app que permite invertir en crowdfunding inmobiliario. Los pequeños y medianos ahorristas tendrán la posibilidad de invertir en ladrillos a través de la compra de diferentes módulos con valores que comienzan en U$S 100 dólares, y que se pueden adquirir con tarjeta de crédito en pesos, sin consumir el cupo de U$S 200 mensuales", explican desde la plataforma. "La posibilidad de ingresar con una cuota parte que arranca en los U$S 100 dólares nos permite hacer accesible a muchos, algo que antes era impensado para la mayoría: invertir en ladrillos", afirma Víctor Zabala, CEO de la empresa y añade: "Creemos también que le abrimos la posibilidad a un público más joven que no ha tenido esta oportunidad hasta ahora, por eso también realizamos un restyling de la plataforma, con un diseño más moderno y una mejor experiencia de usuario".

El usuario puede registrarse en la plataforma y adquirir el módulo, del valor que elija, pagándolo con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. Luego, podrá optar por la modalidad de renta variable o fija. Esta segunda opción, otorga una renta del 5% anual en dólares pagadera cada 6 meses desde el inicio del proyecto, lo que les permite a los inversores obtener mensualmente un ingreso, como si fuese un alquiler.

"Hemos observado que el 30% de los inversores ingresan con estos módulos más pequeños, mientras que un 40% siguen interesados en participar con las opciones de U$S 1000 y el 30% restante eligen invertir en módulos de U$S 10.000 y U$S 25.000 dólares", expresa Zabala.

Este tipo de inversiones rinden, aproximadamente, entre un 10% y un 12,5% anual en dólares para los proyectos de Casas de Diseño estipulados en 2 años y un estimado de 8,5% a 10% anual para los proyectos de Edificios de Casas Agrupadas estipulados en 3 años. Estos tiempos incluyen 6 meses para la venta de las propiedades.