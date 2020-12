La pandemia cambió el mercado del software de gestión: la nueva tendencia

La transformación digital a la que se vieron obligadas a encarar muchas empresas durante la pandemia de Covid-19 dejó varias lecciones, entre ellas la necesidad de adecuarse a nuevas infraestructuras, además de la valoración del trabajo remoto o home office como recurso a futuro. Con la mirada ya en 2021, se pueden rescatar las tendencias que han aparecido en materia de software e infraestructura de gestión y tendrán fuerte presencia en el mercado, ayudando a las empresas a optimizar sus procesos y reducir costos operativos.

Para empezar, hay que hablar del sistema ERP (Enterprise Resource Planning), que planifica y administra los recursos de una empresa. Estas soluciones aparecieron en sus inicios como sistemas contables, reemplazando el trabajo manual y a las máquinas de registro directo, y como calculadores de requerimientos de planta. En la actualidad esas soluciones han evolucionado notoriamente, integrando y automatizando las gestiones ya no solo de las empresas, sino también de todo tipo de organizaciones que necesitan controlar sus recursos, desde las usuales organizaciones comerciales e industriales hasta hospitales, bancos, universidades, ONGs, clubes deportivos, iglesias y sindicatos.

"Cualquier tipo de organización hoy requiere un software ERP", suele remarcar Pablo Iacub, fundador y presidente de Calipso, la compañía con más de 25 años de experiencia en la provisión de este software y que a lo largo de este 2020 facturó un 59% más que el año pasado, dando prueba del crecimiento de este cambio.

¿Qué funciones cumple?

Por ejemplo, el ERP es un software que registra:

- Administra los inventarios, las ventas, las compras, los gastos.

- Calcula los impuestos.

- Controla las cuentas bancarias, los activos fijos, los bienes de uso, los rodados, las agendas de trabajo, la producción, todo esto luego reflejado en la contabilidad general.

Se puede afirmar que es el soporte esencial para los directivos y gerentes, ya que representa el vértice informativo de la organización y fundamentalmente el gran elemento de control de los activos más valiosos de una compañía. El software ERP es una integración de las aplicaciones de negocios en las organizaciones, con excepción de las herramientas estrictamente de oficina o suites de ofimática.

¿On premise o Cloud?: lo que cambió en pandemia

Existen dos tipos de delivery en el ERP, uno de los cuales, el on premise, ha sido predominante hasta poco tiempo, pero esa historia viene cambiando rápidamente en el último quinquenio, y se aceleró aún más a partir de la experiencia que tuvieron las empresas en la pandemia. Fue bastante usual ver empresas que no podían llegar a sus servidores para resetearlos por ejemplo. Según los reportes de Calipso, se trata de un camino que seguirá afianzándose. La clave de este giro es la necesidad de movilidad y accesibilidad.

El On-premise también conocido como en la empresa, se instala en servidores de la empresa. En cambio, El ERP Cloud, también conocido como ERP en la nube, es un Software as a Service (SaaS) que por medio de internet otorga a los usuarios la posibilidad de conectarse al sistema de gestión empresarial. La gran diferencia con el ERP On Premise es que los recursos necesarios se mantienen en data centers alojados fuera de la empresa y permiten conectarse al sistema y gestionar cada área operativa desde cualquier dispositivo con acceso a internet. En contraposición, un Software ERP On Premise no guarda datos en la nube, sino que lo hace dentro de la empresa, limitándose a la infraestructura de servidores con la que la compañía cuenta. Es así que la empresa usuaria debe resguardar por sí misma sus datos de virus, ransomwares, robos o roturas. Asimismo debe encargarse de la conectividad desde el exterior, la política de backups y generalmente no lo hacen bien. Usualmente luego de un accidente y pérdida de información las empresas comprenden que el ERP en el cloud es mucho más confiable.

Esto significa una clara ventaja en una época como la actual, en que el trabajo remoto es una necesidad vital.

En sus informes, Calipso destaca además que hay empresas que en un proceso de integración se dedican a operar los procesos administrativos de empresas clientes. Es decir, ellas gestionan la administración que muchas compañías delegan en su departamento de Outsourcing & Payroll Services para que las mismas puedan enfocarse en su negocio específico.

"Yo creo que en pocos años el software ERP On Premise habrá desaparecido, y este tipo de integraciones serán la norma del mercado en empresas pequeñas y medianas, incluso también en compañías grandes", anticipa Iacub.

Las ventajas del ERP Cloud

Entre las prestaciones diferenciadas de este sistema se pueden destacar los siguientes beneficios, que resultan aún más prácticos para empresas con limitados recursos de IT:

-Reducción de costos e implementaciones más cortas: Los sistemas ERP On Premise en general tienen implementaciones que llevan más tiempo que los ERP en la nube. Además suelen ser más caros, ya que el mantenimiento y las actualizaciones son realizados por el cliente.

-Menor complejidad: Para empresas pequeñas, medianas o relativamente nuevas los ERP instalados localmente suelen resultar más complejos y costosos ya que es posible que no cuenten con procedimientos informáticos claros o equipos calificados. Un ERP Cloud resulta menos complejo y puede adaptarse mejor para este tipo de compañías.

-Acceso remoto: al ser un aplicativo web. El ERP Cloud permite acceder a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento de forma online. Con cualquier dispositivo como teléfonos celulares, tablets, computadoras, puede ingresar al aplicativo sin restricciones.

Los datos confirman la tendencia, afirmada tras la pandemia. El ERP Cloud actualmente es comprado por más del 80% de las empresas que necesitan 50 puestos o menos, según la información provista por Calipso. Y todo indica que en 5 años la venta en modo On Premise habrá prácticamente desaparecido. Por otra parte, es cada vez más frecuente que los clientes de cartera dejen sus servidores, su infraestructura, y migren a ERP SaaS que el Cloud ofrece y que consiste en un servicio bajo suscripción.

