La sorpresiva opinión de Galperin sobre el Bitcoin: no le gana al dólar pero lo usaría para ahorrar

En las últimas horas, Marcos Galperin, CEO y fundador de Mercado Libre , respondió a un usuario de Twitter que le preguntó su opinión sobre la criptodivisa líder con respecto a los metales precioso y las monedas fiat.

"Pienso que el Bitcoin como reserva de valor es mejor que el oro. Pero no reemplazará a las monedas de curso legal por el costo energético que requiere procesar sus transferencias. La computación cuántica podría cambiarlo", señaló el mandamás del unicornio, quien ironizó: "Ahora, en un mundo donde vikingos invaden el Capitolio ...".

Desde marzo hasta la semana pasada, impulsado por la pandemia como así también por el ingreso de inversores institucionales a nivel global, su precio se incrementó más de un 900%, llegando a un valor que superó los US$ 40.000 en los últimos días y arrastrando al alza a casi todas las criptomonedas. Aunque al poco tiempo sufrió una fuerte corrección que lo hizo retroceder hasta los US$ 30.000.

Galperin ya se había pronunciado sobre las criptomonedas. En una charla con el CEO de PayPal, el año pasado, afirmó que "creo que son buenas reservas de valor, que pueden reemplazar al oro, pero no creo que sean buenas para transaccionar. Porque básicamente no escala y la escalabilidad necesita mucha energía y en un mundo con muchos problemas de energía y crisis ambiental no creo que los gobiernos quieran destinar recursos a minar moneda". Finalmente, afirma que "no cree" que las monedas descentralizadas sean el futuro del dinero. "Creo que en el futuro no será necesario el sistema de generar riesgos de los bancos, creo que funcionara distinto", aventuró sobre el futuro.