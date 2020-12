Este es el plan 2035 del Gobierno porteño para reactivar la economía: miles de jóvenes y "trabajos del futuro"

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y la plataforma de empleo Bumeran firmaron un acuerdo de colaboración para realizar análisis trimestrales sobre el sector tecnológico en Buenos Aires. Los informes tienen como objetivo aportar datos para un mejor entendimiento del mercado laboral y reducir la brecha entre la oferta y la demanda.

Los perfiles mejor cotizados para el 2021 según los directores de Recursos Humanos de compañías multinacionales y nacionales serán los perfiles IT, seguidos por los comerciales y luego los ingenieros. Con el confinamiento y la pandemia de coronavirus parece un buen momento para aprender nuevas habilidades ampliamente demandadas, como la programación y las nuevas tecnologías.

Según el análisis más reciente, un puesto de tecnología recibe solo un 25% de las postulaciones, es decir, los avisos de empresas buscando empleados especializados en tecnología reciben un cuarto de postulantes que un anuncio promedio en la plataforma.

Esta alianza está alineada con el Plan de Desarrollo Económico al año 2035. El Gobierno porteño busca impulsar la industria tecnológica en la Argentina y buscan generar más trabajo en el sector.

Cuáles son los puestos más demandados, según Bumeran

Programación.

Tecnología y sistemas.

Análisis funcional.

Soporte técnico.

Los avisos de trabajo IT conforman el 15,1% de la plataforma y reciben un cuarto de postulantes que un anuncio promedio. Los puestos con menor cantidad de postulantes son data warehousing, programación, seguridad informática, análisis de datos e infraestructura.

El 93% de los puestos demandados en tecnología se ubican en la zona del AMBA, según datos oficiales de la plataforma.

Cuánto gana un junior en IT

Según el mismo informe, el sueldo promedio de un junior en el área IT es de $52.600 al mes. "Esta cifra muestra una diferencia del 24% superior a la media del mercado", advierten. Los puestos senior y semi-senior, perciben sueldos que superan los $79.000. Los profesionales IT ganan un 20% más que el promedio salarial.

Qué curso se recomienda para principiantes

El desarrollador recomendó un curso de Udemy llamado "The Web Developer Bootcamp 2020". Se enfoca en conocimientos web y lenguajes de programación como HTML, CSS, JavaScript y Node. El curso dura 63 horas y abarca 613 clases. Se puede ver el curso completo en este enlace.

El curso cuesta US$ 9,99 y es uno de los más completos de la plataforma. En el caso de adquirir el curso y pagar con tarjeta de crédito, no se cobrará el impuesto del 35% ya que el nuevo cepo no alcanza plataformas educativas. Los pagos mensuales en plataformas como Coursera, Khan Academy, edX están exentos de la resolución. Una vez comprado el curso a través de Udemy, el acceso a los contenidos será para siempre.



También se recomienda a los junior que dispongan de una cuenta de GitHub con sus proyectos y repositorios. Es necesario incluir el usuario de Git en el currículum para que los empleadores chequeen los proyectos y la experiencia del programador. GitHub es una compañía que ofrece a desarrolladores alojar sus repositorios en la nube. El programa permite colaborar en un mismo proyecto en equipo y tener diferentes versiones de un mismo trabajo. Es una manera de administrar código de manera gratuita.