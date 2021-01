Este desconocido empresario argentino es uno de los mejores del mundo: qué hace y cuánto mueve su negocio

En la última edición de la revista digital Technology Innovators, se dio a conocer un ranking de "Los 25 mejores CEOS de Tecnología Blockchain 2020", en la que, Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO y cofundador de RSK Labs y CEO de IOVlabs, figura como uno de los mejores ejecutivos con proyección en América Latina , que sigue cosechando éxitos con esta tecnología disruptiva.

La publicación destaca, la adopción real de la tecnología blockchain en varios sectores comerciales y el ingreso de nuevas innovaciones en el mercado, que prometen el uso aún mayor y audaz de esta tecnología y, cataloga la mejor dirección de cada CEO en función de su experiencia e historia de éxito en blockchain que han creado aplicaciones basadas en esta tecnología disruptiva para sus negocios.

"No se puede tener valor descentralizado y lógica centralizada del negocio , explicaba Diego Gutiérrez Zaldívar a Infotechnology, en ese entonces era el fundador y CEO de RSK Labs, la primera empresa argentina que buscaba crear la infraestructura necesaria para que el ecosistema de las tecnologías descentralizadas siga creciendo y pueda no solo almacenar valor sino también automatizar sus operaciones, dando lugar a una nueva generación de aplicaciones.

El proyecto surgió como la unión de dos equipos de trabajo, uno técnico y otro social. En 2015, Rubén Altman, licenciado en Computación; el ingeniero en Informática y especialista en Marketing Adrián Eidelman y Sergio Lerner, magíster en Ciencias de la Computación y ex auditor de seguridad de la Fundación Bitcoin, se juntaron con el economista Gabriel Kurman y Diego Gutiérrez Zaldívar, quien venía desarrollando comunidades sobre Bitcoin en América latina.



La empresa del argentino no optó por crear un nuevo activo. En RSK Labs creen que Bitcoin ya concentra una enorme infraestructura y que aprovecharla es la mejor opción. Para esto crearon una red paralela, más inteligente, vinculada a la blockchain de Bitcoin gracias a una tecnología llamada "merge mining que permite que los mineros trabajen para ambas redes sin la necesidad de invertir en más hardware, "reciclando su poder de cómputo. Los usuarios pueden cambiar sus bitcoins por "smart bitcoins en la plataforma de RSK y viceversa.



Hoy, RSK es IOVLabs, una empresa que desarrolla las implementaciones más populares de las redes Smart Contract Network y el Rootstock Infrastructure Open Standard (RIF OS). Esencialmente, RIF OS es una suerte de Amazon Web Servicies o Google Cloud que incluye protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado para permitir el uso intensivo y extendido de Bitcoin u otras criptomonedas. La compañía adquirió hace unos años las operaciones de la red social argentina Taringa!, para inyectarle tecnología blockchain.



Las empresas cuyos directores ejecutivos han estado en la palestra del top 25 de la lista son, entre otros: Adhara, AppsCo Inc, Attrace, Avanza Innovation, IOVlabs/RSK Labs, Bitbond, Bitit, Blockstream, Bloqs4Good, Chainalysis Inc, Coinify, Circle, Coinsquare, Consensys, Dapper Labs, Elron Network, Ember Fun, Embleema, Hut & Mining Corp, Limechain, Plazus Technology Inc, R3, Vault Security Systems AG, Ripple Labs y Coinbase.