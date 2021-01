Cómo hizo Dadatina, la influencer que más creció en 2020, para sumar 250.000 seguidores en cuarentena

Daniela López es una de las afortunadas que el 31 a las doce brindó con alegría por el 2020 que terminaba. La instagramer que se dedica a reseñar artículos de cuidado para la piel low cost sumó 250.000 nuevos seguidores en plena cuarentena en el mismo período concretó una alianza con la marca ACF para producir su propio serum. Pero la popularidad que fue ganando la encontró puertas adentro, por lo que esta instrumentadora quirúrgica ahora conocida como Dadatina pasó de tener una vida común en marzo a salir en octubre y recibir saludos de sus "soldadas" (como se identifican sus seguidoras) en cada lugar que va.

Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo. Para Dada -sobrenombre que adoptó desde niña, ahora convertido en sinónimo de skincare y rutinas de limpieza en las redes- todo comenzó con un hilo de Twitter. En 2019 trabajaba en una empresa de salud y en su cuenta personal había recomendado una lista de productos para el cuidado de la piel que tenían la característica de ser accesibles y nacionales (o que al menos se encontraran en las góndolas de Argentina). Tan viral se hizo que repitió la experiencia en Instagram, cada vez con más repercusión.

"Primero fue algo casual de subir cosas que iba probando, como chiste. Me dije que si llegaba a 10.000 seguidores en diciembre de ese año me lo tomaba en serio. Pero llegué a ese número al mes y medio", recuerda quien hoy suma casi 350.000 followers en Instagram y 90.000 en Twitter.

Foto: Gustavo Fernández.

Los contenidos comenzaron a calendarizarse y Dada decidió formarse mejor: hizo el curso de cosmetología profesional y sumó otras temáticas como química cosmética y biología cosmética. "Mi formación como instrumentadora quirúrgica también ayudó, aunque yo estaba más abocada a traumatología y ortopedia, pero si me ayudaba desde anatomía, fisiología y farmacología porque todo va de la mano", advierte.

Versus de productos, rutinas de día y de noche, reseñas de nuevos lanzamientos y hasta vivos con maquilladoras, el feed de Dadatina se fue nutriendo a lo largo de la cuarentena mientras sus seguidores celebraban la variedad de opciones aptas para bolsillos dañados, pero, sobre todo, que cada comentario de Dada venía con la cita de la fuente de información. "De eso falta un montón en redes y es bastante peligroso porque hay cosas que se comparten sin sustento. Te venden cosas que uno piensa que te protegen, pero en realidad pueden irritarte, darte alergia o una infinidad de cosas. Por eso le doy mucha importancia a poner la fuente", dice la influencer que además opta por mostrar que para tener un cuidado de calidad no hace falta gastar una fortuna. "Hay un estigma, pero por suerte se está desmitificando que lo barato y lo argentino es malo. Hay un montón de laboratorios de acá que me apoyaron y empezaron a mandarme sus productos para que los reseñe y eso me pone muy contenta porque todos podemos cuidarnos la piel, no debería ser un privilegio", comenta.

Pasó los días de cuarentena dividiendo su día entre sus responsabilidades laborales y el calendario de Dadatina, hasta que en diciembre decidió dar el salto y dedicarse full time a las redes. La seguridad para hacerlo vino de la mano de su alianza con el laboratorio local ACF, con quien sacó su propia línea de cuidado para la piel, primero con un serum que se agotó en pocos días y luego con un gel y un aceite limpiador. "Hice un colchón y calculé que con eso me alcanza para vivir un año. Si fracaso, vuelvo a buscar trabajo como instrumentadora", dice López, que aclara que la monetización también pasa por auspicios de vivos con marcas, posteos esponsoreados y otras acciones.

"Nadie te enseña cómo hacerlo. Tuve un muy buen grupo de apoyo y contención de parte de otras creadoras de contenido y me enseñaron que, por ejemplo, a las agencias hay que presentarles un media kit, como un CV de influencer, donde decís tus métricas, estadísticas, tu público, las acciones que haces. Fui aprendiendo de otras creadoras, otras veces regalé mi trabajo por no saber. No hay nada estandarizado. Acá es tirarte el lance. Pero con el tiempo fui aprendiendo a hacer valer mi trabajo y mi tiempo", dice y admite que está muy pendiente de las métricas, aunque le encantaría poder no mirarlas todo el tiempo. Además, presta atención al rendimiento de cada post y modifica el contenido en base a la respuesta de su público que no es solo femenino, sino que suma unos 15.000 followers varones que cada vez se interesan más en el cuidado de la piel.



2021 recargado

Hasta ahora, Dada concentraba sus contenidos en Twitter e Instagram, pero admite que con su nuevo esquema de vida, ahora va a tener tiempo para dedicarse a YouTube. "Tengo todo listo para arrancar porque entiendo que es lo más redituable y popular. Quiero saltar a YouTube porque las redes sociales aparecen y al día siguiente ya no están más. Instagram, además, no está haciendo cambios muy amigables para los creadores de contenido por eso siento que YouTube es lo que rinde", explica y señala que también va a poner el foco en TikTok, para rescatar a todos los usuarios de esa red que caen en peligrosos videos de mascarillas faciales caseras.

Al igual que muchos de sus colegas, expresa su descontento con los últimos cambios que se vieron en la última actualización de Instagram: "Lo están llevando a algo no muy bueno ni para la gente ni para el creador de contenido, el algoritmo no nos está jugando mucho a favor".

Como si todo esto fuera poco, López también es cofundadora de la organización Chicas Programando, a la que se sumó luego de hacer un curso de front end y encontrarse que las mujeres escaseaban en ese ámbito. La comunidad, que ya tiene tres años, organiza eventos y cursos para que más mujeres se sumen al mundo IT.

Entre sus nuevos proyectos para este año, está trabajando en su primer libro, que vendrá de la mano de Ediciones Urano y constará de una guía básica para el cuidado de la piel. También se avecinan nuevos lanzamientos junto con ACF de reversiones de su serum.

Por último, pero no menos importante, esta firme embajadora del uso del protector solar está trabajando en un proyecto de ley en CABA de la mano del Frente de Todos para que más personas puedan acceder a este tipo de producto y que haya postas de protección solar en plazas, parques y eventos públicos.