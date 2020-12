Como evitar el "carpetazo" y limpiar todas las redes sociales sin eliminar la cuenta: es gratis

En los últimos meses, viejas publicaciones de políticos y celebridades argentinas fueron el foco de la atención en redes sociales. Los usuarios llamaron a este fenómeno "carpetazo": encontraron tuits de años atrás en los que figuras públicas realizaron comentarios racistas, misóginos y discriminaron minorías.

Se cayó Google: estas son las alternativas a Gmail, YouTube, Google Drive y otros servicios



La buena noticia: es posible eliminar publicaciones que con el tiempo pueden llevar al arrepentimiento. Existen páginas web que borran de forma definitiva tuits viejos: son herramientas no alteran el número de seguidores ni la cuenta en general sino que solamente "limpian" publicaciones antiguas. Una vez que se han eliminado son irrecuperables.

Cómo borrar tuits y no perder mi cuenta de Twitter

Hay varias páginas web con la misma metodología. Las más conocidas son Tweet Delete, Twit Wipe y Tweet Deleter. Las tres eliminan tuits de distinta manera.

Para ejecutarse, las páginas web necesitan usuario y contraseña. Pedirán autorización a la seguridad y al acceso de la cuenta para conectarse como aplicación. No es peligroso y puede monitorearse la conexión en "Más opciones", "Seguridad y acceso a la cuenta", "Aplicaciones y sesiones" y "Aplicaciones conectadas".

TweetDelete.net

Elimina tuits y publicaciones entre un rango de tiempo o todas las publicaciones de manera masiva. Es gratuita y puede aprovecharse haciendo clic en este enlace.

Twitwipe.com

Esta herramienta es gratuita. Sin embargo, puede parecer que no funciona porque se queda trabado en el cero. Si la cuenta tiene más de 30.000 tuits, podría tardar hasta una semana. La página web está disponible en este enlace.

TweetDeleter.com

La única desventaja es que es paga. El plan más caro cuesta US$ 8 y puede dejar la cuenta "como nueva". Su diferencial es que también elimina favoritos. Permite a los usuarios elegir entre qué rango de tiempo eliminar tuits: por ejemplo, si la cuenta fue creada en 2013, se pueden eliminar desde la fecha de creación hasta 2019, dejando los tuits del último año. Se puede ingresar en este enlace.

Cuánto tardan en eliminarse

Esta metodología no es inmediata. A veces parecerá que no funcionan o que se quedaron trabadas. La realidad es que no están estancadas: pueden tardar hasta dos semanas en eliminar todas las publicaciones.

Se recomienda dejar la computadora encendida con la herramienta. En el caso de que la herramienta se cierre, cuando vuelva a ejecutarse se reanudará donde quedó.

Cómo borrar publicaciones en Facebook e Instagram

Por el momento, este tipo de eliminación masiva está disponible en Twitter. La red social Facebook permite cambiar la privacidad de la cuenta para resguardar la cuenta de posibles intrusos. ¿Cómo hacerlo? Hacer clic en el menú de la derecha, ingresar a "Configuración". Luego, cliquear "Configuraciones de la cuenta general".

Se podrá seleccionar la seguridad y privacidad que el usuario desee: público, amigos, amigos exceptuando algunos en específico, solo yo, amigos específicos para elección manual y personalizado.

En el mismo menú de "Configuraciones de la cuenta general", hay un apartado de "Privacidad". En este sitio, se puede reestablecer la seguridad de las publicaciones y los chats. Cada uno de estos elementos se puede ajustar según preferencias personales. En privacidad, también se puede limitar quién nos puede enviar solicitudes de amistad.

La red social Instagram permite configurar las cuentas de Instagram como privadas en "Configuración", "Privacidad", "Privacidad de la cuenta" y por último "Cuenta privada".

En el caso de querer borrar publicaciones en Facebook e Instagram, se deberá hacer de manera manual.