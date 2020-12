Comprar tecnología de afuera, en cuotas y sin cepo: cómo aprovechar las ofertas del Duty Free de Ezeiza

A principios de septiembre, se anunció la reapertura del Duty Free ubicado en la terminal A de Ezeiza. Frente a la reapertura, cada vez más argentinos eligen esquivar el cepo comprando a precios increíbles. Hay que recordar que el Duty Free no cobra el 30% ni tampoco el nuevo impuesto del 35% porque el consumo se hace dentro de Argentina. Los precios figuran en dólares pero se cobra con tarjeta a dólar oficial y se puede pagar en 6 cuotas sin interés.

Cómo comprar en el Duty Free de Ezeiza

En el Duty Free de Ezeiza se puede comprar a través de la web al dólar oficial y retirarlo a la vuelta.

Como segunda opción se puede comprar antes de abordar y retirar también al retorno.

Los productos son guardados y se debe coordinar la entrega llamando al 0800 333 9459 o enviando un mail a 0800@dufry.com con el ticket de compra.

Qué se puede comprar

El gurú de viajes Santiago Torre Walsh, mejor conocido como Sir Chandler, visitó Ezeiza y fotografió un stand de Apple. Escribe hace más de 10 años reseñas de viajes y aviones en el sitio de mayor referencia sobre lo que pasa en la industria del séptimo arte.

"Hace unos años comprar el iPhone en Ezeiza era casi lo mismo que en USA. Y parece que está bastante cerca", escribe Santiago. En la foto se pueden ver iPhone 11, iPad y fundas para celulares.



Fuente: Sir Chandler.

En Ezeiza, el iPhone 11 cuesta US$ 1.049; el iPhone 11 Pro US$ 1.400; y el iPhone 11 Pro Max US$ 1.700. A cambio oficial, el iPhone 11 costaría $92.000. El iPhone 11 Pro cuesta $123.000 mientras que el Pro Max está alrededor de $150.000.



Fuente: Sir Chandler.

Mientras tanto, en MercadoLibre, el iPhone 11 de 64 GB cuesta $157.000. El iPhone 11 Pro Max de 256 GB está publicado en $274.000. La diferencia de precios es evidente.

En el Duty Free, a pesar de que el producto figura en dólares, en caja se pesifican.

En la web oficial del Duty Free Shop Argentina, los auriculares Soundlink Around Ear Bose inalámbricos cuestan US$ 309.



Al tipo de cambio Banco Nación, costaría $27.000. En MercadoLibre, modelos similares cuestan $43.000.



Para reactivar la venta después de cinco meses sin operar, el Duty Free lanzó ofertas especiales: descuentos de hasta 40% en bebidas alcohólicas, 3 x 2 en chocolates, dulces, accesorios y perfumes. Por ejemplo, el pack de dos Jack Daniel's Old No 7 cuesta $2.700 en el Duty Free mientras que en una licorería tradicional uno solo ronda los $5.000.

El co-fundador de Turismo City compartió en Twitter una foto mostrando la fila de argentinos en el Duty Free en Ezeiza. "Estallado el freeshop de Ezeiza con el dólar a 83. La gente llena el changuito y lo retira a la vuelta", tuiteó Julian Gurfinkiel (@juligurfinkiel).

ESTALLADO el freeshop de Ezeiza con el dólar a 83. La gente llena el changuito y lo retira a la vuelta. pic.twitter.com/IiLCNDTKMh — Julian Gurfinkiel (@juligurfinkiel) October 23, 2020

"Fila nunca vista con un solo vuelo en todo el aeropuerto", agregó en forma de hilo. "Esto no lo subsidia el iva de los fideos como dicen. Lo subsidia el exportador que hoy le están pagando entre 50 y 70 pesos por dólar que trae", remató.

Los usuarios no tardaron en viralizar la imagen y las respuestas fueron variadas: "El de atrás de remera negra soy yo. Es verdad, se compraron todo". "Además podés pagar en pesos y en cuotas". "Yo haría lo mismo, aprovechá si podés". "Es un gasto hecho en territorio argentino, no está sujeto a los impuestos. Y lo pagás en pesos".

Frente a la reapertura de Ezeiza, Sir Chandler grabó su recorrido por el Duty Free de la terminal A. El protocolo del lugar exige el uso de barbijo y sanitizante. "Hay de todo. Este negocio es enorme. Victoria Secret, Michael Kors, perfumes", enumera el viajero.