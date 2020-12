Bitcoin alcanzó nuevo récord histórico y superó los u$s 28.000: a quién le sirve en la Argentina

Bitcoin superó los US$ 28.000 por primera vez en su historia, aprovechando el apetito de los mercados por el riesgo.

Puntualmente, el domingo pasado, la primera criptomoneda descentralizada alcanzó un máximo histórico de US$ 28.365. En puntos porcentuales, Bitcoin creció un 270% este año, según el índice Crypto Galaxy de Bloomberg. Este lunes, el valor cayó y cotiza en US$ 27.220.

El 2020 fue un período de consolidación para los criptoactivos. Según ChartBTC, restan 21 millones de Bitcoin por emitir y quedan alrededor de 2.5 millones de BTC por ser minados. Desde 2009, la moneda digital sufrió tres Halvings. Este año se produjo el último: se trata de un evento programado en el software de Bitcoin que desacelera la frecuencia de emisión de nuevas unidades y comienza a generar la mitad de BTC que antes. Es un mecanismo anti-inflacionario.

Actualmente, hay 18.5 millones de Bitcoin en circulación en el mundo.

Infotechnology se puso en contacto con distintos players criptos locales. Según fuentes del sector, la suba fue impulsada por la demanda de grandes inversores. "Una de las consecuencias de la pandemia parece haber sido sacar del ostracismo a las criptomonedas. Los bancos, los fondos de inversión, las financieras y multinacionales como PayPal se abren a las divisas digitales como otra alternativa al dinero fiat, con especial predilección por el Bitcoin", asegura Andrés Ondarra, country manager en la Argentina de Bitso, una plataforma de compra y venta de criptomonedas.

Por su parte, Juan José Mendez, director de marca de Ripio, la billetera de exchange de criptomonedas, sostiene que lo que diferencia esta subida del precio anterior es la pandemia. "La inminente crisis económica a nivel global y la inversión millonaria de firmas institucionales diferencian a esta suba de la del 2017. La legitimidad de las empresas que públicamente se pronunciaron a favor de Bitcoin, como MicroStrategy, Jack Dorsey, PayPal, entre otros, ha creado un respaldo institucional y una legitimidad que refuerza la posición del activo digital", afirma Mendez.

Quiénes fueron los más beneficiados

"La realidad es que nadie sabe quién o quiénes son los verdaderos creadores de Bitcoin, porque al día de hoy permanecen en el anonimato, pero se estima que al día de hoy tienen un millón de bitcoins", expone Emiliano Limia, responsable de prensa de Buenbit, la plataforma de compra y venta de activos digitales.

"Los más beneficiados son los que apuestan por el ecosistema cripto como un nuevo sistema monetario. La escalada en su precio no es más que una expresión de una mayor demanda hacia un activo que es escaso y disruptivo", agrega.

"Los principales beneficiarios de esta suba son aquellos que han adoptado al Bitcoin como reserva de valor desde etapas tempranas. Todos los que entendieron que la legitimidad del cripto activo está consolidada", concluye Mendez de Ripio.

Subió la compra de criptomonedas en la Argentina

La demanda de criptomonedas en la Argentina crece a pasos agigantados. Devaluación del peso argentino mediante, el Bitcoin alcanzó un volumen histórico que superó, solo en Localbitcoins (una plataforma que facilita el intercambio entre particulares de Bitcoin (BTC) por moneda local y Ethereum, XRP y Litecoin), los US$ 2 millones en junio.

Esta demanda genera, obviamente, una mayor cantidad de personas que empiezan su trayectoria en el mundo de las criptos.

"Este año, las stablecoins, activos digitales que mantienen su paridad uno a uno con el precio de mercado del dólar, han experimentado una demanda sin precedentes en el mercado local, en gran parte gracias a las múltiples ventajas que presentan frente a las restricciones cambiarias en Argentina", explica Ripio en un reciente informe.

Según datos de Ripio, las stablecoins o "cripto dólares" como USDC, respaldada por Coinbase y Circle, y DAI, el activo respaldado por MakerDAO, crecieron un 800% en la plataforma Ripio.

Además, se constató un crecimiento del 300% en Ethereum, la criptomoneda que utiliza la misma tecnología que BTC, según el mismo estudio.

Cómo comprar criptomonedas desde la Argentina

Existen varias maneras de comprar Bitcoin en el país. En primer lugar, se puede acceder a la manera más tradicional: a través de exchanges. Un exchange es una empresa que ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar Bitcoin como se haría con cualquier otro bien o servicio tradicional. En el país existen diferentes empresas dedicadas a esto, con diferenciales en servicio, precio, fee, disponibilidad entre otras.

Estas empresas ofrecen, por lo general, el servicio completo de adquisición. Es posible comprar, vender (en particular, hacer trading) y almacenar las criptomonedas adquiridas. La desventaja es que las empresas manejan el acceso a las "cuentas" (o wallets digitales) de los usuarios por lo que el dueño de los Bitcoin no tiene control total sobre sus activos.

Un párrafo aparte merece Binance, quien para algunos es el exchange más grande del mundo por volumen de operaciones y cantidad de usuarios y que ha desembarcado en América Latina con la presentación de Latamex. Este nuevo exchange de Binance permite comprar Bitcoin con Pesos argentinos directamente. También se podrán comprar BNB, ETH y la stablecoin de Binance, BUSD.

Otra alternativa es la compra a través de servicios peer-to-peer (o p2p). P2P son las siglas en inglés de "Peer-to-Peer", que se puede traducir como "De igual a igual" o "De usuario a usuario". Las redes sociales y los sistemas de mensajería, con la posibilidad de crear grupos específicos sobre temáticas determinadas, se han convertido también en opciones para crear comunidades que compran y venden criptomonedas. Existen dos grandes jugadores en este segmento:

Localbitcoins es una empresa de cambio de criptomonedas P2P fundada en Finlandia en 2012. La plataforma permite realizar transacciones con Bitcoin directamente entre el minorista y el cliente sin ninguna implicación de la bolsa. Se considera que su modelo hace que todas las operaciones sean más rápidas y cómodas. El servicio funciona en muchos países, por lo que hay disponible una amplia gama de monedas fiduciarias. Otra alternativa es Paxful, que desembarcó este año a la Argentina.

Algunos usuarios se vuelvan a la alternativa f2f o Face-to-Face. Este método es similar al p2p, solo que no se utilizan plataformas y el intercambio se hace en vivo de persona a persona. Estas transacciones se pactan entre particulares a través de redes sociales por ejemplo o de cualquier otro medio de comunicación. La ventaja de este método es que permite esquivar los fees de los intermediarios.

¿Hay que pagar impuestos por comprar criptos?

Desde el punto de vista tributario, una persona que compra y vende criptomonedas, se puede enfrentar a los siguientes impuestos:

IVA:

La Ley no lo especifica, pero la doctrina coincide en que la compraventa de criptomonedas no estaría gravada en el impuesto (y por lo tanto no haría falta la inscripción en IVA).

Bienes personales:

La ley no lo aclara, y acá algunos opinan que la tenencia de criptomonedas está gravada y otros que se inclinan por su exención. No existe una posición unánime: aquella más cercana al fisco dice que los criptoactivos están gravados, mientras que la más alejada sostiene que las criptos son un bien inmaterial, por lo que estarían exentas. En cualquier caso, la opinión generalizada es que eventualmente AFIP va a interpretar que las criptomonedas están gravadas y va a exigir el correspondiente pago del impuesto.

Ganancias:

Las modificaciones que recibió este impuesto en 2019 (como la exención de las ganancias por la venta de títulos públicos y otros valores que cotizan en la Bolsa local) no afectaron a las monedas digitales, que continúan gravadas.

La ley diferencia, al momento de liquidar, la fuente de la ganancia: si es extranjera, se puede llegar a pagar 15% de alícuota por el Régimen General. Y si esta es argentina, se va a liquidar a través de "cédula de ganancia (más información, aquí); paralelamente, el Régimen General, y, en ese caso, la alícuota puede ser de entre el cinco y el 15%: cinco si la ganancia se dio en pesos, y 15 si se realizó en dólares.

¿Hay que pagar aunque haya hecho una sola transacción? Si se supera el mínimo de ganancia anual, sí. El autor del informe detalla la fórmula acá.



Monotributo:



No podría encuadrarse la compraventa de criptomonedas en este régimen.

Ingresos brutos:

Sobre este impuesto, que es de naturaleza provincial, las leyes locales no dicen nada. Estaría gravada la venta en caso de que se cumplan una serie de requisitos: la habitualidad (no puede ser algo que se haga una sola vez), la onerosidad (esto se cumple siempre) y la territorialidad (encontrarse en territorio provincial, pero aquí hay problemas: una de las características de las criptomonedas en su desterritorialización).