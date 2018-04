¿Zuckerberg robot? Los mejores memes burlándose del CEO "duro" de Facebook

El testimonio de Mark Zuckerberg en el Congreso de EE.UU. sobre el escándalo de Cambridge Analytica desató una oleada de memes. Los más compartidos hacen referencia a la posibilidad de que el CEO de Facebook sea un robot.

Zuckerberg pasó gran parte de la semana hablando con legisladores y testificando frente a representativos de las dos cámaras del Congreso estadounidense. La maratón de declaraciones podría culminar en nuevas leyes que regulen las operaciones de las redes sociales, pero para Facebook no parece ser una sorpresa. “Creemos que la regulación podría ser buena, si es la regulación correcta”, dijo el CEO de 33 años.

Pero lo que más llamó la atención y resultó en miles de memes, montajes y comparaciones fue el comportamiento de Zuckerberg a la hora de declarar. Muchos vieron tintes robóticos en los gestos del fundador de Facebook y no dudaron en expresarlo.

