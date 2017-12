Una ruleta para ganar $20.000 en el super, la nueva estafa de WhatsApp para robarte

Los cibercriminales son creativos; no se detienen nunca. Ya saben perfectamente que los usuarios no caen en estafas poco originales y que, en la mayoría de los casos, no caen dos veces. Entonces todos las semanas los timos en WhatsApp se multiplican y se hacen hiper-específicos. Este fin de semana se popularizó una que tiene como protagonista a un supermercado argentino.

Generalmente a través de un mensaje de WhatsApp llega la buena nueva de que el supermercado --en este caso la cadena es Coto-- ofrece a través de un juego vouchers en diferentes sumas de dinero para utilizar en sus sucursales. El usuario hace click, desprevenido, y al jugar a la ruleta --que siempre gana, claro-- lo redirige a otra página, en donde le cuenta el monto ganado y lo insta a compartir el juego a través del servicio de mensajería.

Whatsapp-phishing! Esta vez te "ganás" $20.000 en ordenes de compra en Coto pic.twitter.com/ERoIZwavh2 — Laura Conde (@lauconde) December 17, 2017

Así es la ruleta que usan para estafar.

La estafa es, en realidad, un clásico caso de phishing, una técnica usada para "pescar" usuarios desprevenidos que den voluntariamente sus contraseñas, nombres de usuarios o, directamente, información financiera.

Las recomendaciones del caso son las obvias: no hacer click, alertar a posibles usuarios vulnerables -- con poco conocimiento de cómo funcionan estas estafas en Internet-- y, por sobre todas las cosas, no compartir la ruleta con nadie. Ya lo decían las abuelas: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía...