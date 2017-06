Una nueva moneda digital compite con Bitcoin y ya la usan en JP Morgan

Bitcoin, la criptomoneda originaria cuyo precio se disparó el mes pasado, tiene un competidor que continúa avanzando en el mercado. Se llama Zcash y, aunque mantiene una estructura similar al diseño de la moneda de Satoshi Nakamoto, se diferencia por sus mejoras en la privacidad, seguridad y transparencia de las transacciones.

La moneda tiene su propia blockchain, independiente de la cadena de Bitcoin, desde el 2016. En abril entró al top 10 de las criptomonedas mejor valuadas y el 22 de mayo, cada unidad de Zcash pasó de costar US$ 120 a US$ 235. Hoy ronda los US$ 400.

Funciona con una “prueba de conocimiento cero”, un algoritmo matemático, y le brinda la opción, tanto al receptor como a quien envía, de mantener su pago en secreto. De esta forma la transparencia es selectiva y datos como el remitente, el destinatario y el monto permanecen ocultos. Esta característica hizo que grupos como TheShadowBrokers, los hackers detrás de las filtraciones de las herramientas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la prefieran como medio de pago.

El proyecto surgió en 2014 como el resultado de una colaboración entre los investigadores de la Universidad Johns Hopkins que habían creado una criptomoneda llamada Zerocoin y un grupo de especialistas en criptografía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Israel y de la Universidad de Tel Aviv. Para Zooko Wilcox, el creador de Zcash, Bitcoin no era lo suficientemente anónima. La tecnología estructural de esta, la blockchain, es un registro público de todas las transacciones que se realizan y sus verificaciones. Los usuarios necesitan usar algún tipo de software especial o un intermediario para ocultar sus movimientos, de lo contrario pueden ser rastreados.

Lo que quieren los bancos

La tecnología fue incorporada a la plataforma de JP Morgan en un acuerdo con la compañía Zerocoin Electric Coin Company, quienes están detrás de esta pujante criptomoneda. La JP Morgan quiere incorporar la tecnología de la moneda digital a su servicio Quorum, una plataforma de blockchain pensada para empresas que está montada sobre Ethereum (la tecnología que hoy se usa para contratos inteligentes y seguros, similiar al blockchain).

Entrar al mundo de las monedas digitales

Ripio, una plataforma de intercambio de criptomonedas argentina, anunció que le permitirá a sus usuarios comprar y vender Zcash con pesos argentinos.