Un fanático recreó una escena de Game of Thrones usando legos

Legos y Game of Thrones parecen no tener mucho en común hasta que empezamos a considerar a su base de fanáticos: los nerds. Lejos de ser un juego para niños, los legos han calado profundo en el segmento de juguetes para adultos --los hay para todos los fandoms, incluyendo Star Wars y las franquicias de DC Comics, como Batman--. Juego de Tronos, por otro lado, se ha convertido en un fenómeno que ha trascendido a sus libros, siempre picantes y para un público mayor al de los 18 años.

Ahora un fanático los unió: como todavía no existen acuerdos comerciales entre las dos marcas, tomó en sus manos el trabajo de recrear uno de los espacios que más se ve en la serie, the Red Keep, o la Fortaleza Roja, donde está el famoso trono de hierro.

El trabajo le demoró varias semanas y demandó 15.000 piezas de lego de diferentes sets.

Pero, ¿se parece de verdad? El creador se tomó el trabajo que poner, al lado, las escenas más representativas de la serie y hacer una comparación perfecta.