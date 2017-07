Trump presiona a Apple para tener un iPhone "nac & pop", US$ 100 más caro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Tim Cook, el CEO de Apple, le prometió “tres grandes fábricas” en el país, pero ni la empresa, ni el ejecutivo lo confirmaron. En caso de concretarse el aumento de la producción local, el precio de los dispositivos, incluido el iPhone, podría aumentar.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, Trump dijo que Cook se lo aseguró. “Hablé con él y me prometió tres plantas grandes, grandes, grandes”, contó el presidente. Todavía no hubo confirmación por parte de Apple. En marzo, la empresa anunció que planeaba invertir US$ 1.000 en un fondo para aumentar la fabricación estadounidense y generar más trabajos, pero no especificó si estarían incluidos sus productos.

Aumentar la producción estadounidense fue uno de los puntos principales de la campaña de Trump. En enero del año pasado, el actual presidente dijo en un discurso: “Vamos a hacer que Apple comience a armar sus malditas computadoras y cosas en este país, en vez de en otros países.”

Actualmente, a Apple le conviene fabricar el iPhone en China y no en los Estados Unidos. Tim Cook aseguró que no era por el precio, sino porque los chinos eran “más hábiles” para el ensamblaje. Es una realidad que las cadenas de producción en el país asiático logran sacar una cantidad mayor de celulares al mercado de las que podría hacerlo una en los Estados Unidos y con la creciente competencia de los smartphones orientales, es de gran importancia para Apple.

Según un análisis del MIT Technology Review, si la empresa de la manzana decide producir sus celulares en los Estados Unidos con componentes locales, el precio del iPhone aumentaría entre US$ 50 y US$ 100. La mitad de los proveedores de la empresa están en China, un cuarto en Japón y el resto está en Taiwán y el país norteamericano.

Aún así, hoy, Apple no puede pasar toda su producción a los Estados Unidos porque este no cuenta con los proveedores especializados para hacerse cargo de la tarea. Sería necesario reconvertir toda la industria para fabricar la pantalla táctil resistente, el procesador, los microchips que administran la energía, la memoria interna y más componentes.

La Argentina también conoce el problema. Los productos fabricados de forma local no pueden competir contra los precios de los “made in China”. Ellos no solo cuentan con la infraestructura y la logística necesaria para producir todos los componentes, sino también con mano de obra barata. Los trabajadores del país asiático que trabajan en fábricas como la de Foxconn, uno de los principales proveedores de Apple, hacen turnos de hasta 12 horas en los cuales limpian una pantalla cada tres segundos y colocan una memoria por minuto para llegar a ensamblar la cantidad de celulares que la empresa pide.