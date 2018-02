Trucos y secretos de Elon Musk y Bill Gates para tomar grandes decisiones

En el vertiginoso mercado de la tecnología las decisiones se toman en tiempo real y pueden significar la diferencia entre ganar y perder. Los empresarios tech más exitosos desarrollaron trucos y estrategias para saber cómo afrontar una situación de crisis.

La estrategia Gates

Al tomar decisiones sobre los negocios, Gates aconseja a la gente que es mejor tomarse su tiempo. Considerar el tema desde cada ángulo y de la decisión es lo mejor para el negocio. La idea es evitar desperdiciar tiempo y volver al punto inicial para cambiar la decisión original. “Si tienes la voluntad de reabrir temas, esto interfiere no solo con la ejecución sino también con tu motivación al hacer la decisión por primera vez. Después de todo, ¿por qué molestarse en decidir un tema si no estás realmente decidido?”, dice Bill Gates.

Una de las mejores lecciones que se puede aprender de Bill Gates es su capacidad de mirar hacia el éxito pasado. "El éxito es un profesor pésimo. Seduce a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder ", dijo el gurú de los negocios tecnológicos. Si bien recomienda reflexionar sobre los éxitos, hay que asegurarse de que no ensombrezcan el juicio y de que no se sienta demasiado confiado. Gates cree que no debemos ignorar los patrones iniciales del éxito, pero concentrar todos nuestros esfuerzos en por qué ocurrió este éxito puede dejarlo sin preparación para los desafíos futuros.

Los 6 pasos de Elon Musk

Elon Musk, el hombre que fundó cuatro compañías de miles de millones de dólares: PayPal, Solar City, SpaceX y Tesla, es un ingeniero, un profeta de la próxima guerra entre humanos y máquinas, e inventor que ha seguido redefiniendo el límite de lo que es factible en los negocios, a través de su búsqueda del negocio de la exploración espacial, la energía limpia y los vehículos autónomos. Musk dice aplicar el método científico a sus negocios, para que pueda detectar problemas antes de que se conviertan en problemas y tomar mejores decisiones. Estos son los seis pasos.

1. Haz una pregunta.

2. Reúna tanta evidencia como sea posible al respecto.

3. Desarrolle axiomas basados en la evidencia e intente asignar una probabilidad de verdad a cada uno.

4. Llegue a una conclusión contingente para determinar: ¿Son estos axiomas correctos, son relevantes, conducen necesariamente a esta conclusión, y con qué probabilidad?

5. Intentar refutar la conclusión. Busque la refutación de los demás para ayudar a romper su conclusión.

6. Si nadie puede invalidar tu conclusión, entonces probablemente tengas razón, pero ciertamente no tienes razón.

Según este enfoque, nada se puede dar por verdadero o seguro, lo cual es necesario cuando inventas productos sin precedentes.

El método de 2 pasos de Jeff Bezzos

Bezos clasifica todas las decisiones en dos tipos. Las decisiones tipo 1 son grandes, estratégicas y con grandes consecuencias. Estas decisiones deben tomarse con mucho cuidado y metódicamente. Son irreversibles o casi irreversibles. Para el hombre más rico del mundo, son comparables a puertas de un solo sentido. Cuando abres la puerta, si no te gusta lo que ves no puedes darte la vuelta fácilmente para volver a donde estabas antes.

Sin embargo, la mayoría de las decisiones que enfrentamos no son decisiones de Tipo 1, sino que son reversibles o modificables. Bezos llama a estas decisiones tipo 2 y las compara a una puerta de dos vías. Si no le gusta lo que ve cuando entra por la puerta, simplemente gírelo y vuelva a cruzar la puerta. Las decisiones de tipo 2 pueden tomarse rápidamente por personas con buen criterio o grupos pequeños con experiencia relevante.

"A medida que las organizaciones crecen, parece haber una tendencia a utilizar el proceso de toma de decisiones de Tipo 1, de gran peso, en la mayoría de las decisiones, incluidas muchas decisiones de Tipo 2. El resultado final de esto es la lentitud, la aversión al riesgo no planificada, la falta de experimentar lo suficiente y, en consecuencia, menor innovación. Tendremos que descubrir cómo luchar contra esa tendencia", expresó el empresario en una famosa carta a los inversores en 2015.

Adicionalmente, Bezzos propone la regla del 70%: las decisiones deben tomarse con sólo el 70% de la información que quisiera tenerse. Esto permite no estancarse en procesos lentos de toma decisiones.