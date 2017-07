Todo lo que hacen mal las empresas de tecnología cuando buscan empleados

Por Ariel Jolo, Employer Brand Manager en Medallia, fundador de Sysarmy, y organizador de nerdear.la

Trabajo en la industria de IT hace más de 10 años y si bien ya no me dedico a la administración de sistemas, una o dos veces por semana recibo el mismo tipo de mensajes.

Los contactos genéricos de recruiting suelen ser siempre iguales: el saludo, un elogio por tus logros, seguido de la oferta laboral para un rol que rara vez coincide con tu perfil y el salario... a convenir.

Por momentos es fácil olvidar que estamos en una burbuja separada de la realidad del país, en una industria que deja una gran cantidad de puestos vacantes. En el mercado IT la rotación suele ser menor a los dos años entonces buscar trabajo es, para muchos, innecesario: el trabajo nos viene a buscar a nosotros.

¿El huevo o la gallina?

Es común ver cierta fricción entre profesionales de IT y de recruiting. Tanto que es dificil de ver qué vino primero, si un desarrollador que se creyó rockstar o el recruiter que se lo hizo creer.

En todos los casos se trata de una partida de tres jugadores y, dependiendo de las personas que ocupen lugar en el triángulo, los resultados pueden ser positivos o negativos. Mal manejado, pierden todos: el departamento de recruiting perdió tiempo contactando perfiles que no van para el puesto, candidatos recibieron contactos no solicitados (spam), quizás hasta avanzando un par de pasos en el proceso de selección hasta ser dados de baja porque su perfil no es el ideal, y el sector que tenía la búsqueda activa sigue esperando cubrirla. Pero también hay un cuarto jugador que pierde: la empresa.

El ciclo fallido de contratación afecta negativamente a la imagen de la empresa creando un precedente difícil de remontar para un próximo contacto. Con todos los medios de comunicación disponibles hoy en día y en un ambiente tan chico como el de Sistemas, es muy fácil obtener mala reputación como empresa.

Por otro lado, cada vez más profesionales del sector IT se suman a comunidades que son afines a sus gustos o necesidades, ya sea de forma online o a través de meetups y eventos. Las comunidades son el espacio ideal para conocer gente, intercambiar ideas, opiniones y también de experiencias laborales. Es por esto que las empresas están comenzando a apoyarlas, para estar presentes, para formar parte de la conversación.

¿Cómo destacarse como empresa?

Estamos en 2017, todas las empresas, productos y servicios son semejantes o iguales. Una ventaja diferencial puede ser copiada o adaptada por la competencia en el corto plazo. Hace años que la publicidad y el marketing entendieron esto y decidieron ir por otros caminos. En la batalla de las gaseosas cola, los productos en sí son idénticos pero todo lo que está por fuera es radicalmente distinto, desde el envase hasta el tono de los mensajes y la selección de medios.

Las empresas de IT tienen que ver esto y empezar a planteárselo internamente: "Si lo que yo ofrezco es prácticamente igual a lo que ofrece mi competencia, ¿por qué alguien me tendría que elegir a mí?"

El crear y alimentar la marca empleadora es práctica común desde hace varios años en otras industrias, pero recién en esta última etapa, en la que las empresas de IT están teniendo tanta dificultad a la hora de atraer talento, se está empezando a hablar de employer branding en nuestro ecosistema.

Si los productos y las empresas se parecen mucho entre sí, lo único que las diferencia son las marcas. La competencia no puede copiar o robar eso que es intangible, el posicionamiento que nos distingue del resto del universo y nos hace únicos. En este caso, en el mercado laboral.

Hay que tener en cuenta que no importa cuánto esfuerzo y dinero se destine a generar una marca fuerte, puede ser rápidamente destruida si lo que se construye no es representativo de la realidad. Los empleados son embajadores; son quienes conviven día a día con la marca y quienes harán saber a todos sus conocidos, y en las comunidades que participen, cómo es trabajar en su empresa.

Hoy existen portales de calificación de empresas, como Glassdoor u Openqube, que tienen un rol protagónico en la imagen de las empresas, mostrando "lo que no te cuentan en la entrevista" y eso ayuda a tomar una decisión más informada. Considerando esto, quizás lo más importante para comenzar a transitar el camino de construcción de marca empleadora no es crearla para atraer talento nuevo, sino para el que ya está en la empresa no se quiera ir.