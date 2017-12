¿Te falta el tiempo para todo? Estas Apps te ayudan a organizarte mejor y ser más productivo

Los periodistas Martina Rua y Pablo Fernández acaban de sacar un libro, “La fábrica de tiempo” (Conecta), en el que dan cuenta de una serie de técnicas para optimizar el tiempo , cómo priorizar tareas y administrar mejor “los ciclos de energía”. Los autores, ella periodista en el diario La Nación, él director de Innovación editorial en el sitio Chequeado.com y ex editor de este sitio web, cuentan ejemplos de personalidades diversas que van desde Manu Ginobili hasta Charles Darwin, e incluyen técnicas y ejercicios varios para mejorar el uso del “tesoro más preciado de la vida moderna”.

Entre los consejos de este libro, por supuesto, aparece la tecnología de información y comunicación (TIC) como una elemento esencial para mejorar el uso que cada uno hace del tiempo:

En primer lugar, cuando uno ya dejo atrás las listas en un documento de texto y los mails con recordatorios, los autores proponen usar las aplicaciones que se sincronizan entre celulares, tablets y PC como Google Calendar y el calendario de iOS que directamente sirven para manejar pendientes como Google Keep (un anotador que te permite escribir rápidamente –abre en segundos-, generar listas de tareas pendientes, compartir lo hecho, etcétera), Evernote (para muchos, según Rua y Fernández, “el anotador online” aunque no está “100% enfocado en pendientes, tiene una base de fans que lo usan para todo), Habitica (una app que le agrega la gamificación a los que hacés: más hacés, más puntos ganás) y Wunderlist (la app elegida por muchos… hasta que la compró Microsoft y la renombró como “To-Do”).

Ir más allá

Cuentan los autores que, allá por 2008, Rescue Time fue la primera app que probaron para trackear el uso del tiempo y que con ella nació la idea para escribir #LFDT (el hashtag del libro en las redes sociales). La aplicación es muy simple: la app se instala y te da un reporte diario, semanal o mensual de cómo usas el tiempo y, luego, a cada ítem se lo puede agregar a un grupo, como redes sociales, bancos y AFIP y otras cuestiones laborales. Además, la app envía un newsletter semanal con tus datos y te arma un número que indica cuán productivo uno fue durante la semana y que se puede ir tuneando para que se acerque al estilo de vida del usuario. Ejemplo: si el usuario trabaja de Community Manager se puede ubicar a las redes sociales bajo la categoría laboral.

Otra posibilidad, un poco masoquista según Rua y Fernández, es themostdangerouswritingapp.com, una aplicación que cuando uno deja de escribir el texto anterior se empieza a desaparecer. Una locura pero que en ocasiones puede funcionar. “Nos ha ayudado en más de una vez”, dicen los autores.

Si Time Rescue abarca todo lo que se hace, Toggl es “una herramietna de precisión” que cronometra el tiempo que uno gasta en cada proyecto. La diferencia está en que Time Rescue se basa en la actividad de sitios web y apps, mientras que Toggl necesita de más interacción con el usuario.

Cuando el celular es un problema

Si bien hay apps, como Forest, que permiten bloquear el celular mientras se trabaja, lo mejor en este caso son las soluciones “caseras”: apagar las notificaciones y dejarlo en el bolsillo o arriba de la mesa boca abajo (aunque un estudio hecho por la Universidad de Hokkaido (Japón) citado por Rua y Fernánndez dice que solo verlo ya genera ansiedad). Una app útil es Quality Time, que va registrando cuántas veces se desbloqueo el celular en el día y cuánto tiempo se invierte en cada app.

Los autores citan, además, a Tristan Harris, un referente a la hora de mejorar la “relación con el celular”. Este gurú recomienda esconder las apps que te sacan tiempo para no tenerlas a mano (hay que hacer dos pantallas, una con apps útiles, como el Google Maps o el Waze, y otra con las redes sociales, por ejemplo); evitar las interacciones innecesarias (cuando se saca una foto hacerlo desde la pantalla de bloqueo, para no entrar a ver notificaciones… que tienen que estar apagadas, claro); programar las vibraciones del celular para que cada notificación tenga la propia; y comprar una reloj con alarma para despertarse a la mañana y así poder dejar el smartphone lejos de la mesita de luz.

Hay que tener cuidado con el FoMO, o el miedo de exclusión digital, que significa el miedo a perderse algo en las redes sociales o quedar afuera de algún evento

Los mails

Según la consultora McKinsey, un oficinista pierde 28% de su semana en manejar la bandeja de entradas de sus mails. La solución es Inbox Zero, una expresión acuñada por Merlin Mann, que significa tener vacía la citada bandeja. Esto no significa borrar todos los mails o contestarlos todos apenas llegan. El libro dedica párrafos extensos a este asunto pero se puede mencionar una solución sencilla: la opción que da Gmail de archivar correos electrónicos que sirve para sacar de la bandeja de entrada esos mails que hace falta guardar pero con los que no hay que hacer nada al momento que llean. Otra posibilidad, que mencionan en el libro a partir de lo que ha hecho el economista Dan Ariely, es generar una respuesta automática para cada mail preguntándole a quien lo envía que tan urgente es. ¿El resultado? La mayoría dice que el mail no es urgente, según Ariely.