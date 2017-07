Sony quiere incrementar su market-share con dos smartphones de gama alta y media

El gigante tecnológico Sony se puso un par de objetivos bien definidos para cumplir este año en la Argentina. Por un lado, consolidar la marca como sinónimo de innovación y vanguardia y, a su vez, empezar a competir en los segmentos de gama media-alta y gama media, donde aún no estaba presente.

Con esas premisas en mente, la firma amplió su portfolio Xperia, con la salida al mercado local del Xperia XA1 y el Xperia L1, que estarán disponibles en retail a partir de la próxima semana y agosto, respectivamente.

“Hoy en gama alta tenemos un marketshare de 14% y el objetivo es seguir creciendo. Pero también queremos empezar a crecer en segmentos medio-alto y medio. Estos dos equipos vienen a complementar el portfolio de productos Sony”, detalló Erica Molinero, directora general de Sony Mobile, en diálogo con Infotechnology.

En la actualidad, Sony está presente en el segmento de gama alta con el Xperia X. “Estamos entusiasmados porque creemos que vamos a poder llegar a clientes que buscan productos de muy buena calidad por un precio menor”, añadió.

Asimismo, Molinero definió como "muy pujantes y dinámicos” los segmentos de dispositivos de gama alta, gama medio-alta y gama media en la Argentina.

“Como los dispositivos móviles se transformaron en una parte fundamental en la vida de las personas, los consumidores cada vez piden mejores dispositivos, con mayor performance, duración de la batería y mejor calidad de fotos”, detalló

Durante el evento de presentación de los dispositivos, la ejecutiva se refirió también a los problemas de contrabando de smartphones que vienen siendo denunciados por algunas otras compañías.

“La realidad es que sabemos que el problema del contrabando existe, pero a nosotros hasta el momento no nos está afectando tanto como a buena parte de la competencia. Realmente, no es un tema en el que estemos concentrados”, explicó.

Incluso, Molinero destacó que en la actualidad Sony no percibe problemas ni inconvenientes en el mercado de dispositivos tecnológicos en la Argentina, a diferencia de años anteriores.

“En este momento no vemos problemas sino, al contrario, observamos una oportunidad. Vemos que hay una migración de gente que aún no tiene un smartphone potente o con capacidad limitada y está en busca de mayor potencia. Y ahí es donde podemos aparecer nosotros, que estamos presentes en el país desde hace más de 30 años y siguimos apostando con este tipo de lanzamientos”, subrayó.

Por otro lado, desestimó que el desembardo del iPhone, de Apple, haya complicado la comercialización de productos de la firma.

“La llegada del iPhone no complicó la venta de productos Sony. Apple tiene sus seguidores pero ya muchos de ellos lo conseguían afuera. Cada marca tiene sus fans. En nuestro caso, no notamos el ingreso, más allá de que hubo mucho ruido en la prensa. Pero por la información que tenemos desde el sector de venta a nosotros no nos afectó”, puntualizó.

“En los segmentos de gama media alta y media hay varios rivales. Pero estamos contentos con nuestros productos porque entendemos que son muy sólidos y vamos a dar batalla. Seguramente, para fines de año es factible que lancemos otro smartphone de gama alta”, completó.

¿Cuáles son las características más importantes de cada uno?

Xperia XA1 (gama media alta):

Cámara trasera de 23 megapíxeles (MP) que toma capturas en 0.6 segundos, gracias a su sensor Exmor RS y objetivo F2.0. Enfoque automático, que permite fotos nítidas incluso en condiciones difíciles de luminosidad.

-Cámara frontal de 8 MP con gran angular de 23 mm. El obturador manual detecta automáticamente la palma de la mano para sacar selfies.

-Pantalla de 5" HD; carga adaptativa Qnovo; Modo STAMINA administra de manera inteligente la carga y prolonga la autonomía hasta 2 días de uso.

-Aplicaciones propias que aprenden y adaptan su funcionamiento a los hábitos del usuario.

Xperia L1 (gama media):

-Pantalla de 5.5”.

-Cámara principal de 13 MP

-Cámara frontal de 5 MP.

-Ranura para tarjetas microSD permite ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 256 GB para guardar todas las fotos.

Ambos incluyen cargador rápido, carcasa con estilo, auricular bluetooth y muelle de carga.

Ensamblados en Tierra del Fuego, los precios de ventas sugeridos son para el Xperia XA1 $ 9999 y para el Xperia L1 7499.

C Carlos Altea