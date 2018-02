Si querés un iPhone, esta es tu oportunidad: Apple va a lanzar un modelo super barato

En 2017 Apple lanzó su teléfono más caro, el iPhone X, pero para este año planea un nuevo modelo económico al estilo del iPhone SE. Podría costar entre 700 u 800 dolares.

La empresa liderada por su CEO Tim Cook protagonizó aciertos y fracasos con sus iPhones baratos: antes del iPhone SE, la empresa lanzó el iPhone 5C, que era básicamente un iPhone 5 con otra carcasa y no tuvo éxito.

Ahora, según los analistas de KGI Industries, Apple no esta diseñando un nuevo iPhone SE, sino uno en línea con el iPhone X. Este contará con las principales características del teléfono aniversario de la marca, pero no tendrá una pantalla OLED, ni doble cámara trasera y tampoco el sistema 3D Touch. Eso sí, su precio dará un salto: mientras que un iPhone SE hoy cuesta US$ 350, este próximo modelo rondará los US$ 700.

En teoría, la venta de un iPhone más barato en un mercado donde muchos equipos rondan los US$ 300 tiene sentido, pero podría ser otro error. Por lo general, los usuarios de Apple prefieren invertir más plata a cambio de un equipo de alta gama. Esto fue lo que provocó las bajas ventas del 5C en 2013.

Ese año, Apple introdujo un iPhone "low cost" en vez de vender el modelo anterior a un precio con descuento, como suelen hacer. Fue tal el fracaso que incluso Tim Cook admitió, un año despues, que los dispositivos se vendieron poco y que la demanda fue "diferente a la que esperaban."

Más allá del modelo económico, Apple planea lanzar otras dos versiones actualizadas del iPhone X, una con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y otra “plus” con una de 6,5.