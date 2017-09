Se filtró: qué tiene el nuevo superteléfono de Apple, el "iPhone X"

Mañana tendrá lugar uno de los eventos tecnológicos más esperados, el evento donde Apple lanza sus nuevos dispositivos, incluido el nuevo iPhone. Pero esta vez se filtraron los anuncios y no será una sorpresa.

La información proviene de una versión de iOS 11 que llegó a manos de distintos medios especializados. Un análisis de esta mostró casi todo lo que Apple va a anunciar. A diferencia de otros años, no habrá iPhone 7s, la empresa tiene preparados tres nuevos celulares: el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y un modelo para celebrar los 10 años del teléfono, el iPhone X. Se espera que este último cueste US$ 1.000.

Una comparativa del iPhone 7, el iPhone X y el iPhone 7 Plus.

Según el código del sistema operativo, el iPhone X es el nuevo teléfono que tendrá todas las mejoras que se conocen hasta el momento como la pantalla que ocupa todo el frente y el sistema de autenticación biométrica Face ID que reemplazará al lector de huellas digitales. Otras de las características confirmadas son la carga inalámbrica, una pantalla OLED y la nueva cámara.

Con la actualización de su pantalla, el iPhone deja de lado los viejos displays LCD para implementar OLED, cuya principal ventaja es una gama de colores más vividos y negros más oscuros gracias a la ausencia de una luz de fondo. El hecho de que esta clase de pantallas ocupan menos espacio, permitiendo que el equipo tenga una batería más grande, podría haber incentivado a Apple a realizar el cambio a pesar de que suele tener menos vida útil y su costo de fabricación es más alto.

La extensión de la pantalla hasta el borde inferior del teléfono significa que el iPhone perdió uno de sus principales rasgos: el botón de inicio. Este, que en los modelos anteriores funcionaba a su vez de lector de huella digitales, no tendrá lugar en el iPhone.

Aunque es el protagonista, el nuevo iPhone no lo es todo en el evento. La marca también presentará una nueva versión de su reloj, el Apple Watch 3. Al menos algún modelo de este tendrá conexión 4G LTE y podrá ser usado independientemente del teléfono. Aunque este cambio podría verse reflejado en una significativa reducción de la duración de la batería, la empresa parece apostar por el mercado de los smartwatches.

Las filtraciones no vinieron de un contratista ni de otro fabricante asociado, sino de Apple. Por lo visto, un empleado de la empresa le habría enviado una copia del sistema operativo al portal 9to5Mac, al parecer, sin saber la cantidad de información que se podía obtener de esta.