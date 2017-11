Recién salió y ya se filtró cómo será el iPhone 2018: más grande y con precio record

A pocos meses de salida al mercado del iPhone X, filtraron los planes de Apple para el 2018 y parece que volverán a lanzar tres nuevos celulares.

Ming-Chi Kuo de KGI Securities, un analista fuertemente conectado con los fabricantes asiáticos que trabajan para Apple, predijo que la empresa lanzará tres nuevos iPhones el próximo año. Dos modelos con pantalla OLED de 6,5 y 5,8 pulgadas y un tercero con una TFT-LCD de 6,1 pulgadas, todos equipados con una cámara frontal TrueDepth como la que tiene el actual iPhone X.

El especialista cree que Apple volverá a jugar la carta del celular accesible como lo hizo con el iPhone 5c y el iPhone SE. El equipo estará dirigido al sector medio del mercado y Kuo prevé un precio que ronda entre los US$ 649 y los US$ 749. El más chico de los nuevos “iPhone X” costará US$ 999.

Según informó Business Insider, los nuevos modelos podrían impulsar un ciclo de recambio de iPhones. Kuo estima que fabricarán entre 100 millones y 120 millones de dispositivos en la segunda mitad del 2018. Este fenómeno debería haberse producido este año, pero la escasez de equipos lo demoró.

Por lo general, Apple lanza sus nuevos celulares en septiembre y, aunque falta y puede sufrir cambios, los ejecutivos de la empresa anunciaron que cierran los diseños de los nuevos iPhone en noviembre, con lo cual, los datos que recopiló Ming-Chi Kuo podrían ser los definitivos.