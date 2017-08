Qué trae el nuevo Samsung Galaxy Note 8 para superar las "baterías explosivas"

Samsung presentó ayer en Nueva York, EE.UU., el nuevo Galaxy Note 8. Con este equipo intentarán finalmente dejar atrás a su antecesor, el tristemente famoso Galaxy Note 7 que explotaba por defectos de fabricación.

El nuevo equipo, que saldrá a la venta el 15 de septiembre próximo, es más grande, costoso y -esperan en la tecnológica surcoreana- no va a explotar a la primera de cambio. Por eso, Samsung ha prometido nuevas medidas de seguridad en el proceso de fabricación de las baterías. No es para menos: las pérdidas por las baterías "explosivas" del Note 7 significaron pérdidas para la empresa de más de US$ 5.000 millones.

"Trabajamos con Samsung para mejorar los estándares de calidad y seguridad", afirmó durante la presentación Sajeev Jesudas, presidente de UL International, una compañía de seguridad. "Nadie olvidará lo que ocurrió el año pasado. Pero tampoco nos vamos a olvidar de los millones que nos dieron su apoyo", expresó por su parte DJ Koh, director de la división móvil de la fabricante.

Con este nuevo equipo, Samsung busca hacerle frente al próximo iPhone 8, que será lanzado -se espera- el mes que viene.

Las nuevas innovaciones

Doble cámara : por primera vez un Samsung viene con dos cámaras traseras, cada una con 12 mexapixeles (mayores que las del S8). Tal como sucede con el iPhone 8 Plus y algunos nuevos LG y Huawei, las dos cámaras funcionan de manera conjunta para permitir cambiar la profundidad de campo y las opciones de enfoque de la imagen. Sin embargo, esta es la primera de las cámaras dobles que ofrece estabilización óptica de imagen (en lugar de que sea vía software), lo que permite imágenes de mayor calidad. La cámara frontal tiene ocho megapíxeles.

Pantalla sin fin : el Note 8 es más grande y pesado que el 7 y entra en la categoría "Phablet", muy grande para ser un smartphone pero más chico que una tablet. Su pantalla, según la empresa, es "infinita", similar a la del S8 y que le brinda al usuario "una experiencia inmersiva". La pantalla ocupa 83% de la superficie total del equipo y mide 6,3 pulgadas en diagonal. Incluye biometría para desbloquearla (huella dactilar, escáner de iris y reconocimiento facial). Además, el lápiz SPen tendrá mayor sensibilidad.

Memoria : el smartphone tendrá 6 gigas de RAM, 64 gigas de almacenamiento (que puede expandirse con memorias micro SD), carga rápida y Bluetooth 5.0. Al igual que el Note 7, será resistente al polvo y al agua.

Valor comercial (en los Estados Unidos) : US$ 1.190.