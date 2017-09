Qué nuevo sector tech acaba de levantar US$ 1.500 millones en su primera IPO

El negocio asegurador depende como pocos de la información. ¿Qué estado tiene realmente una casa asegurada? ¿Lleva una vida saludable ese señor que viene a firmar una póliza de salud? ¿Conduce ese veinteañero de una forma algo insegura que se da por hecho dada su edad? Las compañías menajan datos pero de forma analógica y, por lo general, parciales y reducidos. Sin embargo, fenómenos como el big data y el internet de las cosas, unidos a avances tecnológicos más generales, han cambiado totalmente su panorama.El resultado de todos estos cambios es el insurtech, acrónimo en inglés de insurance (seguros) y tech (tecnología). Se puede definir como la rama de las fintech que se dedica al mundo del seguro. Y viene pisando fuerte.

La primer IPO

ZhongAn Online Property Online Property & Casualty Insurance, la compañía en cuestión, cotizó en la parte superior de su rango a HK$ 59,70 por acción, según informó Financial Times. ZhongAn está respaldado por algunos de los mayores servicios financieros en línea de China y por las empresas de Internet, a saber, el socio de Alibaba, Ant Financial, y el grupo de social media e Internet Tencent Holdings. Ping An, uno de los grupos de seguros más grandes de China, es también un fundador y principal accionista de la compañía. El debut público, visto como una prueba del mercado de ofertas de tecnología financiera en Hong Kong, atrajo inversores de grueso calibre como el japones SoftBank.

Esta IPO es la primera oferta pública de "insurtech" en el mundo. Las empresas de Insurtech buscan utilizar tecnologías como la inteligencia artificial y la Blockchain para hacer productos de seguros más sencillos y más accesibles.

El mundo de las insurtech, en números

De abril a junio de 2017 hubo US$ 655 millones de inversiones, 50% más que el trimestre anterior (enero a marzo), cuando las nuevas empresas de insurtech, casi todas startups, recaudaron U$ 417 millones. Los otros verticales de seguros, que están dando pasos en la dirección de incorporación de tecnología, también están recaudando dinero e interés de los inversores. Los seguros de viaje y saludo ganaron US$ 313 millones, los de autos US$ 159 millones y los marketplaces y sitios de comparación online unos US$ 73 millones.

El financiamiento de las insurtech por tipo. Fuente: VentureScanner. Abril 2017 - Junio 2017

Las inversiones en startups de insurtech se han multiplicado por cinco en los últimos tres años, de tal forma que, según los datos recogidos por la consultora PwC en el informe ‘Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance’, la inversión acumulada en el sector desde 2010 supera los 3.400 millones de dólares. Por su parte, otra firma especializada, CB Insights, calcula que solo el año pasado la inversión en insurtech superó los 1.700 millones de dólares

Un grupo chino de seguros online recaudó US$ 1.500 millones en una flotación de Hong Kong, la primera oferta pública en el rubro de las insurtech, o compañías de seguros que se suben a la transformación digital.