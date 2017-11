¿Qué haría Bill Gates si viviera en la pobreza extrema?

Bill Gates, fundador de Microsoft y filántropo, tiene una fortuna de US$ 86.000 millones. Pero, si tuviese que vivir con solo dos dólares por día, criaría gallinas, tal como lo explicó en un posteo de su blog. Vivir cada día con dos dólares “es una pregunta real para las casi mil millones de personas en extrema pobreza hoy en día”, dice Gates.

“Por supuesto, no existe una única respuesta correcta, ya que la pobreza es diferente en cada lugar. Sin embargo, gracias a mi trabajo en la Fundación Gates he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que vienen de países pobres y crían gallinas. He aprendido mucho sobre los pros y los contras de este negocio (como crecí en una ciudad, tenía mucho que aprender) y para mi es claro: cualquiera que viva en una situación de pobreza extrema debe criar gallinas”, plantea.

Luego desarrolla: “Es lo que yo haría. ¿Por qué?

1. Cuidarlas es fácil y barato. Las gallinas comen todo lo que encuentran tirado, aunque lo mejor es alimentarlas bien para que crezcan rápido. Como necesitan un lugar para sus nidos, apenas crezcan hace falta madera para construir un gallinero.

2. Son una buena inversión. Si se empieza con cinco gallinas y un gallo para fertilizarlas, en tres meses habrá 40 pollitos. En algún momento, con un precio de US$ 5 por gallina (lo que sale en África Subsahariana), se pueden ganar US$ 1.000 al año, cuando allí la línea de pobreza extrema está en US$ 700 anuales.

3. Son una buena manera de mantener sanos a los hijos. Los problemas provocados por la malnutrición causan 3,1 millones de muertes de niños por año. Los huevos, ricos en proteínas, ayudan a combatirla.

4. Empoderan a las mujeres. Como se cuidan en la casa o cerca, muchas culturas ponen a las mujeres a cargo de las gallinas, a diferencia de lo que sucede con las cabras y las vacas. Y las mujeres que venden sus gallinas suelen reinvertir los beneficios pensando en el bienestar de sus familias.”

Luego, el multimillonario agrega un video donde Batamaka Somé, un antropólogo de Burkina Faso que trabaja para su fundación, explica el impacto económico de la cría de gallinas:

Por esto, Gates apuesta a las gallinas. Su objetivo es crear sistemas de mercado sustentables para la cría de estas aves que incluya la posibilidad de que los granjeros puedan comprar animales previamente vacunados y preparados para las condiciones locales. Así, buscan ayudar a 30% de las familias rurales en el África Subsahariana a que sus gallineros cumplan con las condiciones sanitarias, algo que solo ocurre en el 5% de los casos.

De esta manera termina Gates la publicación: “Cuando yo era niño, las gallinas no eran un objeto de estudio, sino algo para hacer bromas. Por eso, ha sido realmente revelador para mí aprender todo lo que estas aves pueden aportar en la lucha contra la pobreza. Puede sonar gracioso o ridículo, pero cuando digo que estoy muy emocionado con las gallinas, lo digo en serio.”