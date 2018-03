Qué fue del plan del gobierno para crear 111 mil empleos

El Plan “111 mil” terminó rodeado de críticas en el 2017 y empezó con el pie izquierdo el 2018. El Decreto 95/2018 del Poder Ejecutivo, publicado en febrero de este año, modificó la Ley de Ministerios y eliminó las subsecretarías del Estado, entre ellas la de Servicios Tecnológicos y Productivos a cargo del Carlos Pallotti, un peso pesado de la industria. El proyecto, ahora, estará bajo la figura de la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento (SBS). “El resto de los temas también tendrán continuidad (Ley de Software o Régimen de Biotecnología) y, de hecho, se sumarán temas nuevos como planes de digitalización”, aclara Analía Avella, quien preside la comisión de género del Ministerio de Producción. Las funciones de la subsecretaría, en particular las de autoridad de aplicación de la Ley del Software, pasan a la órbita de la Secretaría de Emprendedores y Pyme, a cargo de Mariano Mayer.

Las críticas al plan que prometió formar en cuatro años un total de 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores tecnológicos no tardaron en llegar: pocos egresados, alta deserción (un 50 por ciento de los inscriptos no concurre a clase), falta de sedes y retrasos en el pago a los profesores. Según informa Benjamín Cornejo Costas, quien quedó a cargo de la coordinación del programa, durante el año pasado se emitieron alrededor de 600 certificados entre octubre y diciembre, de un total de 65.000 personas inscriptas. La diferencia de los números es que muchos de los cursos aún no terminaron y la próxima planificación será en abril: “De a poco, habilitamos vacantes en las sedes que vamos abriendo a través del financiamiento nuevo que está llegando”. Cornejo destaca el trabajo de la mesa de género, la cual impulsó la participación de mujeres en los cursos, que hoy representaron un 35 por ciento.

En un comunicado, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) informó que para el gobierno es importante la inserción laboral de los primeros 500 graduados para que el mismo demuestre efectividad. Sin embargo, no hay números oficiales sobre las contrataciones, que recién se están empezando a concretar pero con números mucho más humildes. Entre las asociadas al plan, comprometidas a dar trabajo, figuran IBM, Globant, Neoris, Harriague, Ryaco, Codes, Misiones OnLine, Moebius y Saladillo, aunque hay otras por sumarse y muchas que apoyan el programa y forman parte del programa de pasantías.

Una cuestión de lenguaje

Como el vino, los lenguajes de programación necesitan su tiempo de maceración en los alumnos. Las críticas al programa vienen de los mismos cursantes y referentes de la industria. Los testimonios son muchos y tienen que ver con las especificidades de lo que necesitan las empresas. En las redes se pueden leer los reclamos o consultas: “Les dijeron que cuando sepan PHP o .NET los volverían a llamar”, “hay trabajo para programadores JAVA, pero no salís con los conocimientos necesarios”, “el certificado no especifica ni horas de curso ni en qué estás capacitado”.

Es que, como explica Maximiliano Firtman, director de la escuela de computación IT Master, a algunos les fue bien porque tuvieron un buen profesor, pero, en general, todos “estaban en tema” y no es gente nueva ganada al mercado, sino un empujoncito que no resuelve el déficit. Además, “JAVA es una mala decisión para el público objetivo porque no ven nada concreto por meses. El programa y el material fue hecho por los que son parte del problema: la universidad, donde ya se dan carreras de programación y gratis”.

El déficit al que se refiere es el faltante de profesionales de Sistemas en la industria. Según un reciente informe de la Cessi, en los próximos cinco años se crearán 25.000 puestos de trabajo, mientras que las universidades ofrecen actualmente alrededor de 3.000 profesionales por año. En abril de 2018 se conocerá el nuevo informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi), que estima que en el año 2017 se generaron un total de 8.500 puestos de trabajo, quedando un aproximado de 5.000 sin cubrir. “Teniendo en cuenta la demanda creciente del 12 por ciento anual, proyectamos para el 2018 haber generado un total de 120.000, y alcanzar el medio millón de empleos hacia el 2030”, especifica Aníbal Carmona, su presidente.

Mientras tanto, los alumnos, en su mayoría, están contentos aunque los que ya contaban con experiencia previa son los que más se frustran. Claudio Veloso, periodista, cursó el plan Codo a Codo, que es la implementación del programa en la Ciudad de Buenos Aires: “Tomé clases en el Centro de Formación Profesional número siete, tuvimos un gran profesor que respondía todas las preguntas, íbamos rápido, con un grupo proactivo, teníamos un aula puesta a nueva con una notebook para cada alumno y aprendimos mucho. La única crítica que haría es que el programa era tan extenso que no se podía dar todo, pero al ser el primer año que se daba, eso se irá acomodando”. Veloso, novato en el tema, confiesa haber aprendido bastante.

La federalidad es un plus. Los alumnos vienen de diferentes formaciones y lugares del país. Gastón Pérez vive en Tucumán, es analista en Sistemas de formación terciaria y profesor en Computación, por eso siente la necesidad de actualizarse constantemente: “El grupo es muy unido y colaborativo y junto con el profesor me enseñaron principios básicos de programación, seudocódigo, algoritmos, diagramas de flujos y la plataforma Java. Ahora vemos programación orientada a objetos”, explica y afirma que le sirve mucho porque empezará a dar clases de computación en un terciario. Además, le gustaría poder ser, en un futuro, formador del Plan y cumplir con la experiencia de la pasantía.

El curso dura dos cuatrimestres, deben rendir un examen para obtener un certificado de “Analista del Conocimiento”, avalado por los ministerios de Educación y de Producción. Luego, se ofrece la posibilidad de realizar una pasantía no rentada por tres meses.

La salida laboral

Entre las empresas que se comprometieron a contratar egresados está GlogalLogic. Diego Santillán, director ejecutivo de América latina, habla de sumar un total de 1.000 recursos en cinco años y 200 a lo largo de 2018 pero, por ahora, afirma que contratarán a cinco. “Queremos continuar su formación en tecnología para que puedan desarrollarse y sumarse a los proyectos que ya tenemos. Las capacidades requeridas son nociones básicas de lógica de programación orientada a objetos, idealmente que conozcan algo de JAVA o alguna tecnología de Front End, o SQL; y que sean estudiantes de Sistemas. Estos perfiles hasta ahora los buscamos en universidades y a través de nuestro programa de referidos.”

MisionesOnline es otra de las empresas que se involucró en la contratación de egresados y no para su portal online, sino para dos plataformas de comercio electrónico propias (CompraMisiones y TurismoMisiones). “Lo hicimos con tres chicos egresados de la Universidad de Misiones, pero que también representan la primera camada del plan”, explica Marcelo Almada, su director. El grupo, que tiene 72 empleados, quiere fomentar el desarrollo de un polo de software en la provincia de Misiones y poder contratar a la mayor cantidad posible de estudiantes. Las habilidades que necesitaba eran Lenguaje PHP para desarrollo web y JAVA para aplicaciones. “Es deseable que tengan al menos un conocimiento básico de arquitectura web y mobile”, agrega.

Neoris también contrató personal capacitado en el plan. Nicolás Zabrana, director de Capital Humano, detalla que hoy buscan una base sólida en JAVA y .NET. “El resto de las capacidades las desarrollamos internamente una vez que son parte de nuestra compañía porque los frameworks y demás herramientas evolucionan muy rápidamente.” El sueldo promedio es de $15.000 y a los tres meses pasa a $19.000 aproximadamente, afirman desde esta empresa.

Lo cierto es que, promediando su primer año, la continuidad del plan —y su desarrollo a cuatro años, tal como estaba planeado— plantea algunas incertidumbres. Las empresas del sector, demandantes y competitivas del mejor talento, todavía no contrataron a los primeros 500 egresados, necesarios para integrar al país en la economía del conocimiento global. Operativamente, los cobros, delegados a las provincias, perjudican la formación docente (ver recuadro "Más docentes se necesitan"). Finalmente, el paso al costado de Pallotti —la cara del proyecto hasta fines de 2017— genera dudas adicionales en el sector, que veía en él a un referente. 2018 aparece como un año clave para saber qué sucederá, finalmente, con el aval estatal al proyecto o si deberán continuar, como hasta hace poco, los planes privados de capacitación como parte de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Más docentes se necesitan

Los pagos a docentes fueron uno de los puntos más críticos del proyecto. Uno de los profesores afectados es Diego Cañizares, quien ejerció el año pasado en la E.E.S.T. Nº 5 de Lanús. Si bien afirma que el proyecto tiene muchísimo potencial dice que, en su caso, se retira del proyecto por “la desorganización administrativa y las exageradas demoras en el pago”. Como él, hay muchos más. Cornejo Costas explica que, al ser un programa federal, las provincias deciden si quieren instrumentarlo o no con fondos coparticipados del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). “En algunos casos, las provincias son quienes contratan a los docentes, y puede haber demoras en los pagos dependiendo los tiempos administrativos de cada jurisdicción.”

