¿Qué dijo Maradona sobre la tecnología en el fútbol y la "mano de Dios"?

El astro se declaró del lado de la tecnología en el debate sobre si usar o no gadgets para asisitir a los árbitros. Diego Maradona respaldó el uso de la asistencia de video para el arbitraje (VAR), y hasta reconoció que con este tipo de tecnologías su recordado gol con la mano ante Inglaterra en el Mundial de 1986 no habría existido.

"El fútbol no se puede quedar atrás", dijo Maradona sobre el uso de la tecnología en una entrevista con el sitio web de la FIFA. "Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?". "Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado", sostuvo sobre el emotivo y recordado gol.

Leer más: Llega el videoarbitraje, la tecnología que a los árbitros argentinos en off-side

El ex capitán y entrenador de Argentina, también recordó otra instancia en la cual la tecnología le habría jugado en contra al seleccionado nacional. "Te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia", remarcó. En cuanto a los beneficios que le traería al juego, Maradona afirmó que “en el pasado se decía que perderíamos mucho tiempo, que la gente se fastidiaría. Pero no, la gente se fastidia cuando le cobrás algo que no es. Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo. La tecnología trae transparencia y calidad; y le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos”, remarcó el barrilete cósmico.

La FIFA ha probado en la tecnología VAR en varios torneos antes del Mundial de Rusia 2018, entre ellos la reciente Copa Confederaciones que ganó Alemania. La entidad reconoció hace poco que el sistema todavía necesita algunas mejoras. El VAR involucra a dos asistentes de video que siguen las acciones de los partidos por televisión y le avisan al árbitro de algún error que pueda haber cometido.