Proponen que quienes visiten los Estados Unidos declaren sus bitcoins

El senador estadounidense Chuck Grassley propuso un nuevo proyecto para actualizar los controles fronterizos y regular el ingreso de criptomonedas al país. Todavía no saben cómo lo harán.

La iniciativa no detalla qué mecanismos o herramientas pondrá en uso para detectar e interceptar las divisas digitales que no sean declaradas, pero propone investigar el tema. En principio los turistas tendrán que declarar los fondos que lleva y aquellos a los cuales tendrá acceso dentro del país si estos superan los US$ 10.000. Cómo las monedas digitales "acompañan" a su dueño a todos lados, este deberá declarar su porfolio entero de criptomonedas al ingresar a los Estados Unidos, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Zcash, LiteCoin o cualquier otra.

La gran pregunta es cómo hará el gobierno para desarrollar una infraestructura que pueda detectar si una persona posee criptomonedas. Una posibilidad es la expansión del acta que regula las cuentas en el extranjero para que incluya a las nuevas divisas digitales.

En principio, el proyecto requiere que el Departamento de Seguridad Nacional y la Aduana realicen una revisión para determinar qué infraestructura será necesaria para evitar que los fondos no declarados entren al país. Si la ley es aprobada, deberán presentar sus hallazgos dentro de los siguientes 18 meses.