¿Por qué los políticos argentinos prefieren Telegram y no WhatsApp?

“Sí, ayer me bajé Telegram. Desde el Ministerio del Interior nos dijeron que algunas cosas no nos las van a pasar más por Whatsapp ni por mail”, le contó una fuente del ejecutivo nacional a la Apertura el año pasado. No son los únicos: ya son más de 100 millones los usuarios en el mundo de Telegram, el servicio de mensajería instantánea que nació en 2013. “La principal ventaja es la posibilidad de enviar mensajes encriptados, directamente de un dispositivo a otro”, cuenta Gabriel Paradelo, socio de Foresenics, una compañía que brinda servicios de seguridad informática.

El especialista cuenta que la aplicación ofrece conversaciones secretas, autodestrucción de mensajes, conversaciones encriptadas y ocultación de números de teléfono. Pero, sin embargo, aclara: “No nació encriptada, por lo que hay expertos que cuestionan seriamente su seguridad. La aplicación usa el protocolo MTProto para asegurar sus mensajes, lo que quiebra la regla número uno de la criptografía: no diseñes tu propio sistema”.

Roberto Martinez, analista de Seguridad de Kaspersky Lab América Latina, también hace hincapié en la seguridad cuando se refiere a los diferenciales del servicio: “Telegram incluyó antes que sus competidores chats con comunicaciones cifradas entre las personas, lo cual reduce el riesgo que esta información sea comprometida o incluso pueda ser accedida desde los servidores de la compañía. Además, ofreció antes que los demás un cliente de escritorio para las diferentes versiones de sistemas operativos, lo cual hizo más cómodo para los usuarios poder compartir información”.

Desde el lado de los usuarios, Juan Belbis, asesor en la Subsecretaría de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires y referente de tecnología del radicalismo, confirma que se usa cada vez más en el ambiente: “En la campaña del año pasado la usábamos mucho. En vez de tener grupo de Whatsapp, lo tenemos en Telegram”. El argumento principal, según explica, es la seguridad: “Cuenta con servidores que son más difíciles para entrar. En estos meses, igualmente, Whatsapp incorporó algunas medidas. Pero, para mí, Whatsapp no deja de ser Facebook; con lo cual, si nos queremos poner paranoicos, lo podemos hacer más con Whatsapp que con Telegram”.

Además, rescata la filosofía de la empresa: “Es distinta que la de Facebook, sobre todo en términos de gestión de acceso a archivos por parte de los Estados”. Belbis hace referencia a los inicios de Telegram; la empresa fue creada por Nikolai y Pavel Durov como una asociación sin fines de lucro, característica que se conserva al día de hoy. Los dos hermanos rusos siguen buscando el país ideal para instalarse, deseosos de libertad de expresión y derechos civiles, y sin gobiernos grandes, burocracia ni exceso de regulación. Para Bloomberg, Pavel es “el Zukerberg de Rusia”.

Otros dos ejemplos sirven para ilustrar la penetración de esta mensajería en la política. El primer caso fue revelado por el diario La Nación, que aseguró que el juez federal Sebastián Casanello tenía contacto directo mediante Telegram con la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

La otra situación fue publicada por el diario Perfil, y retrata la vida de la gobernadora María Eugenia Vidal: en plena campaña frente a Aníbal Fernández se multiplicaron las sospechas que indicaban que tenía el teléfono pinchado y la seguían desde la ex SIDE. Para ganar en seguridad, Vidal también migró sus comunicaciones a Telegram.

F Francisco Llorens Fllorens@apertura.com En Twitter, @FranLlorens