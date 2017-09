Por qué el fondo más importante del mundo tech quiere financiar un sueldo para todos

Y Combinator, el principal fondo de inversión de Silicon Valley, probará un nuevo programa de ingreso básico con 3.000 personas. Algunos recibirán US$ 1.000 por mes y otros solo US$ 50.

La discusión sobre la viabilidad de un ingreso básico universal es un tema caliente y Silicon Valley no se queda afuera. Grandes emprendedores tecnológicos como Mark Zuckerberg y Elon Musk creen que podría solucionar no solo la pobreza, sino también el desempleo.

Y Combinator fue un pionero en el ecosistema de startups tech californiano, invirtió en empresas como Airbnb, Reddit, Genius, Twitch y Dropbox cuando apenas estaban dando sus primeros pasos. Ahora, el fondo se plantea un programa de disrupción aún mayor: la implementación de un ingreso básico durante cinco años.

La primera parte del experimento fue en Oakland, California, y terminó esta semana. Ahora multiplicarán la inversión y 2.000 personas recibirán US$ 50 por mes mientras que otras 1.000 contarán con US$ 1.000. Invertirán un total de US$ 66 millones en un plazo de 60 meses si todos los sujetos mantienen la asignación hasta el final.

Para obtener datos relevantes, las personas serán elegidas al azar entre los ciudadanos de dos estados que por ahora no fueron anunciados. Y Combinator trabajará junto a agencias gubernamentales para acceder a datos administrativos de los individuos, que accedieron a brindarlos, y realizarán entrevistas y encuestas extensivas para evaluar a los participantes al principio y al final del proyecto.

No solo tendrán en cuenta indicadores financieros, sino también el estado mental y físico de los sujetos y los efectos de los cambios en sus hijos y las redes sociales. Con esto buscan aprender los beneficios del ingreso universal.

A su vez, algunos de los participantes serán el objeto de una investigación más cualitativa para comprender en profundidad cómo el ingreso básico afecta sus vidas y las decisiones que toman. “Documentar sus experiencias individuales y los procesos de toma de decisiones, así como también los problemas que enfrentan nos ayudará a crear soluciones, incluso distintas al ingreso básico, que podrían ser más efectivas”, explicó en el blog del fondo Elizabeth Rhodes, la directora de la investigación sobre ingreso básico.

Según cuentan, el objetivo de la investigación es brindar evidencia para avanzar en la discusión sobre el gasto social y el futuro del trabajo. El equipo del fondo está integrado por un grupo de investigadores, expertos y personal del centro de investigación de la pobreza y la desigualdad de la Universidad de Stanford.