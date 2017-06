Por el acoso, crean una App para pedir taxis solo manejados por mujeres

María Eva Juncos es taxista desde 2009 y, de dos años a esta parte, se dio cuenta de una necesidad: que las mujeres puedan pedir taxis conducidos por mujeres. “Un día escuche de verdad los episodios de incomodidad con choferes hombres que me contaban las pasajeras”, cuenta. “Si bien no es el 100% de los hombres taxistas, hay un porcentaje de ellos que provocan estas situaciones”, asegura esta chófer que trabaja durante las horas de la noche.

Los episodios abundan: en Rosario hubo un caso del chofer que se masturbó frente a una pasajera y en la Ciudad de Buenos Aires fue condenado un conductor que acoso a una mujer en la vía pública. En este sentido, y con la concientización que produjo el movimiento #NiUnaMenos respecto a la violencia machista, con sus multitudinarias marchas en todo el país, esta aplicación llega en el momento justo.

La App comenzó a operar en diciembre (“una vez registrada la marca”, dice), en Rosario, y está por lanzarse en Córdoba capital. En la Chicago argentina, utilizan SheTaxi –el nombre de la aplicación- 50 choferes mujeres (unas 20 lo hacen diariamente) sobre las 250 que conducen un taxi en la ciudad mencionada (el total de taxistas es, aproximadamente, 3.500).

“Lo ideal sería que esto no existiese pero yo ví una necesidad acá y lo hice”, comenta la creadora de la App. “Tenemos 200 viajes por semana que no podemos cubrir”, plantea.

El diseño, que corre a cargo del ingeniero Juan Pablo Botta, está constantemente en beta: “La aplicación tiene una dinámica diaria, la vamos amoldando a la mujer taxista, porque la idea es hacerle todo más sencillo”, puntualiza. “Por ejemplo, hace poco le incorporamos audios para que la pasajera y la chofer puedan comunicarse entre si antes, durante y unos minutos después del viaje.”

Si bien nunca pensó en llegar a otras ciudades, cuando Juncos fue contactada desde Córdoba no lo dudo. “No tengo problema de ir donde me pidan”, afirma. Cuenta además que no hace publicidad tradicional (“hicimos solo unos imanes”) porque está en contra de utilizar el papel, por más que las choferes nos lo piden, y prefieren apoyarse en el impacto que provocan las redes sociales.

Carolina Setau realiza el arte y la fotografía de la App y Carina Juncos se ocupa del marketing de la App que tiene versión para Android e iOS.

S Sebastián De Toma En Twitter, @sebadetoma