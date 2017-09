Podés ganar un sueldo de $38.900 aprendiendo esta habilidad en seis meses

Todos los años la Cámara de la Industria Argentina de Software (Cessi) releva los salarios de la industria IT. Y nunca deja de sorprender que las escalas salariales sean tan diferentes a la del resto de las industrias: un junior arranca de un piso mucho mayor si sabe programar que si no sabe. ¿Lo mejor? Son habilidades que se pueden ganar en poco tiempo y lograr así la experiencia necesaria para lograr sueldos de $40.000. Nada mal.

El estudio de este año, que marca la escala salarial 2017, lo realizó el Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (OPSSI) que depende de Cessi. Se tomaron como referencia los salarios brutos mensuales. La encuesta fue respondida por 194 empresas que emplean a 16.982 trabajadores y fue realizada entre el 2 y el 25 de agosto de 2017.

Los datos obtenidos arrojan un salario bruto mensual promedio de $19.500 para la categoría de programadores sin experiencia previa (Junior), $28.750 con alguna experiencia (Semisenior) y $38.900 para los programadores con experiencia (Senior).

Aníbal Carmona, presidente de Cessi, dijo que “el sector del software hoy tiene la capacidad de generar empleo de calidad a nivel federal, e insertar a los jóvenes y a la industria argentina en el mundo. Para nosotros es muy importante que nuevos talentos se interesen en sumarse a nuestra industria, donde se espera para 2017 la creación de más de 12.800 nuevos puestos de trabajo”.

Cómo lograrlo

A pesar de lo que puede pensarse, aprender a programar no es ni tan dificil ni lleva mucho tiempo ni requiere de grandes inversiones. Lo contábamos en esta nota: para quienes tengan ganas de aprender algún lenguaje de programación concreto, existen cursos privados de costos relativamente acotados. EducaciónIT, una startup educativa para el sector que ofrece cursos presencias y online, tiene en su portfolio cursos de Java, PHP y .NET para niveles iniciales y avanzados. El inicial en Java que, reconocen en la compañìa es de los más populares, sale $1.050 y tiene 15 horas de duración. Uno, más avanzado, de Standard Java Programming, cuesta $4.500 y dura 40 horas. "Brindamos capacitaciones en tecnología en lenguajes de programación y otras áreas como infraestructura y diseño. Hay faltas de recursos importantisimos en el sector. Tenemos varios perfiles. Es gente joven que no quiere hacer una carrera universitaria, en ingeniería o licenciatura en Sistemas, sino algo más rápido para arrancar en este mundo de la IT. También, gente de 30 y pico, que tienen crisis vocacional, y el mundo de la tecnología les interesa y les resulta amigable. En un año podes lograr un cambio importante para lograr tu propio emprendimiento".

Ademas, el Ministerio de Producción lanzó este año un programa llamado "111 mil", un plan nacional que busca "formar en los próximos cuatro años a 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 empredendedores, con el objetivo de cubrir la demanda laboral de las industrias del conocimiento", dicen desde la subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos que dirige Carlos Palotti que, estima, hay 45.000 empresas que requieren estos servicios. El plan dura dos cuatrimestres, es decir, solo un año, y certifica al final de la cursada después de rendir un examen avalado por el Ministerio de Educación. ¿Lo mejor? Si hay conocimiento previo, se puede rendir el examen "libre" y obtenerlo directamente.