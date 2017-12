Podés ganar US$ 500.000 al año si aprendés esta habilidad tecnológica

Una nueva tecnología está moviendo los mercados de trabajo IT en todo el mundo. Se trata de los técnicos y desarrolladores en Inteligencia Artificial. De hecho, estos colaboradores en Estados Unidos están percibiendo US$ 300.000 y US$ 500.000 al año o más en salarios y acciones de la empresa, de acuerdo con datos del mercado.

Mientras que en nuestro país, según datos de la Cámara Argentina de Software (CESSI) el salario bruto mensual promedio es de $19.500 para la categoría de programadores sin experiencia previa (Junior), $28.750 con alguna experiencia (Semisenior) y $38.900 para los programadores con experiencia (Senior).

Un caso de éxito es un ex ingeniero de Google. Se trata de Anthony Levandowski, quien ingresó a Google en 2007 para liderar investigaciones vinculadas a vehículos autónomos, y se llevó al bolsillo más de US$ 120 millones en incentivos antes de unirse a Uber. Otras personas lograron ahorrar tanto dinero que luego comenzaron a desarrollar sus propios emprendimientos.

La clave está en la baja oferta. En todo el mundo, menos de 10.000 personas tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones serias de inteligencia artificial, de acuerdo con Element AI, un laboratorio independiente en Montreal, Canadá, por eso capacitarte en este campo tiene un futuro prometedor.

¿Para qué sirve?

El trabajo de punta en materia de IA está basado en las llamadas redes neurales profundas, algoritmos matemáticos que pueden aprender a realizar tareas por sí solas al analizar datos. Al buscar patrones en millones de fotografías de perros, por ejemplo, una red de este tipo puede aprender a reconocer a un perro entre otros cuadrúpedos. Las mismas técnicas están siendo utilizadas para mejorar la conducción de vehículos autónomos y desarrollar servicios médicos para identificar de manera más sencilla ciertas enfermedades a partir de escaneos médicos. También para el desarrollo de robots que puedan realizar tareas industriales y domésticas.