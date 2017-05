“Pido disculpas si Twitter ayudó a ganar a Trump”, dice cofundador de Twitter

Uno de los cofundadores de la red de microblogging Twitter pidió disculpas públicamente si en efecto su producto había ayudado a que Donald Trump llegará a la Casa Blanca. En una entrevista con The New York Times, Williams fue cuestionado sobre su opinión sobre las palabras del presidente de Estados Unidos, quien cree que Twitter le ayudó a llegar a la presidencia. "Deja que te cuente acerca de Twitter", dijo Trump a Fox News en marzo, "creo que tal vez no estaría aquí si no fuera por Twitter, porque tengo una prensa falsa, una prensa tan deshonesta".

Sobre estas palabras el cofundador de Twitter afirmó que "sí, es cierto que él no sería presidente sino fuera por Twitter, entonces sí, lo siento". El emprendedor de la red social también dijo que Internet estaba "roto", porque recompensaba a los extremos. El empresario de Silicon Valley se refirió a cómo su plataforma permitió que el republicano dispare en primera persona contra la información que circulaba en los medios formales. La semana pasada durante un discurso el presidente de los Estados Unidos aseguró que era el presidente más atacado de la historia de su país.

En una entrevista con la cadena FOX News, Trump aseguró que "no habría llegado a la Casa Blanca si no fuera por Twitter". En aquella ocasión, acusó a la mayoría de los medios de comunicación por considerarlos "una prensa falsa y deshonesta”. El mandatario aseguró que cuenta con su "propio medio de comunicación" en las redes sociales, donde mantiene una audiencia de unas 100 millones de personas.

Such a beautiful and important evening! The forgotten man and woman will never be forgotten again. We will all come together as never before