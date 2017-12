Perdieron todo con Facebook pero gracias a Bitcoin hoy ya tienen US$ 1.000 millones

Los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss se hicieron famosos al denunciar a Mark Zuckerberg por robarles la idea de Facebook, pero cada día se los relaciona más con el mundo de Bitcoin. Con las recientes subidas en el precio de la criptomoneda, los gemelos se convirtieron en los primeros en tener más de US$ 1.000 millones en bitcoins.

La demanda a Zuckerberg les hizo ganar US$ 65 millones y en 2013 invirtieron US$ 11 millones en Bitcoin, cuando cada una valía US$ 120. En ese momento, les alcanzó para comprar el 1% de Bitcoin si se tiene en cuenta su valor total en dólares. Ahora, casi 5 años más tarde, esa cantidad de criptomonedas vale más de mil millones.

En 2015, uno de los hermanos, Tyler, dijo que si Bitcoin funcionaba como un mejor oro o era visto como un activo similar, podría valer billones. “Sentimos que son posibilidades muy reales”, comentó en una entrevista con CNNMoney. Según informaron, no vendieron ni un bitcoin.

La criptomoneda arrancó el año valiendo US$ 966 y hoy está a poco de alcanzar los US$ 12.000. Según el sitio de compra- venta de bitcoins Lawnmower.io, el mercado está concentrado. 15 millones de billeteras tienen menos de un bitcoin; 400.000, tienen uno; un millar tienen 1.000 criptomonedas y apenas 100 poseen 10.000 o más. Los hermanos Winklevoss compraron 92.000 bitcoins en 2013. La de ellos es, probablemente, la billetera con más bitcoins después de la de Satoshi Nakamoto, su anónimo creador, que según se estime tiene el primer millón y medio que generaron.