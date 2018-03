Paso a paso: cómo usar la tecnología VPN para tener todos los contenidos del cable a una fracción del precio

Un VPN, cuyas siglas significa en inglés Red Privada Virtual, es un software para conectare a diferentes servicios de internet de manera privada, anónima y global: la función principal de los VPN es esconder la IP (dirección de la computadora que se está conectando a algún lado), que tiene como consecuencia limpiar la ubicación geográfica de la máquina. Esto permite que las conexiones sean trans nacionales y anónimas. Sucede que muchos de los mejore servicios de streaming internacionales tienen fuertes restricciones geográficas y duras políticas segmentación de sus audiencias (algunas series de Netflix sólo pueden verse en tal o cual país, por caso).

Usando un servicio de VPN se puede acceder a todo el potencial de estas plataforma, multiplicando exponencialmente la calidad y cantidad de productos a los que se puede acceder.

Hulu

Nacida en 2007, Hulu es una plataforma de streaming de contenidos bajo un modelo de publicidad y acceso premium para contenidos exclusivos. Hulu es uno de los 500 sitios más visitados en el mundo, con 25 millones de visitantes diarios. La plaforma tiene contenido exclusivo de excelente calidad, como South Park, The Vampires Diaries, Law and Order: SVU y más reciente The Handmaiden's Tale.

El servicio es exclusivo para los Estados Unidos, y tiene muchos shows gratuitos. El precio premium asciende a US$ 8 mensules.

CBS

La plataforma de streaming de CBS es de gran calidad. La enorme cadena estadounidense, si bien puede parecer que no tiene relación con grandes productos, es la dueña de blockbusters de la talla de Two Broke Girls, The Mentalist, The Big Bang Theory, Start Trek, Elementary y Two and a Half Men. El precio va de los US$ 5,99 (con avisos en algunos eventos como livestream) y US$ 9,99 (sin ningún aviso).

Channel 4

El canal 4 de Inglaterra cuenta con su propia plataforma de streaming: 4oD player. Uno de los mayores puntos fuertes de 4oD es su amplio catálogo, que mantienen contenido antiguo. A diferencia de la BBC, Channel 4 permite transmitir una gran variedad de programas previamente transmitidos, tantos propios (como Skins) o importados (como The Big Bang Theory).

Los VPN ¿cuál conviene y por qué?

La prioridad número uno es claramente el rendimiento, ya que una conexión rápida y confiable es obviamente buena para la transmisión constante sin el temido almacenamiento en búfer. Un alto número de servidores también es una gran ventaja en términos de encontrar una buena conexión. Los clientes nativos fáciles de usar, idealmente optimizados para la transmisión, con un amplio soporte para varios dispositivos, es deseable para poder ver desde el smartphone, la tele o la tablet.

NordVPN



De las mejores opciones del mercado. Es un VPN especialmente diseñado para streaming, ya que incluye Smart Play: una tecnología para acceder con facilidad a más de 400 sitios de streaming, incluído Netflix. El precio arranca en los US$ 12 mensuales, pero se reducen a US$ 3,29 por 24 meses de servicio.

Si bien las velocidades no son de lo mejor, la cobertura es excelente, el plan de pagos es accesible y está pensado de cara al usuario de servicios de streaming.

Se puede probar gratis desde esta dirección.

VyprVPN

Un servicio de VPN que pone el foco en el streaming en calidad 4K. Los precios van desde US$ 5 al mes por 12 meses a US$ 9,95 al mes por sólo 30 días.

ExpressVPN

En esta ocasión, es una solución pensada para mobile. Este VPN tiene 1.500 servidores en cas 100 países, y en todos responde a buena velocidad. Funciona en Android, iOS e incluso Blackberry. Es de los servicios más caros, con precios por 15 meses que ascienden a US$ 6,67 y suscripciones mensuales por US$ 12,95. Además, hay que estar seguro de pagar, porque no tiene prueba gratis.

Haciendo cuentas

El precio de los proveedores del tripleplay suele superar los $ 1.000 cundo incluyen packs HD o televisión digital. En comparación con el pago de un VPN y algunos servicios en varias plataformas, se pueden conseguir más y mejores contenidos por menor precio.