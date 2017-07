Para Deutsche Bank el iPhone 8 sería una decepción y desplomaría el precio de Apple

A contramano de lo que plantean otras consultoras, el banco alemán le bajó el pulgar a la acción de Apple: para ellos, las ventas del iPhone 8 serán más bajas de lo previsto y la empresa de la manzanita podría perder US$ 13 por acción.

En dos meses se lanza el nuevo iPhone --el que marcará 10 años del gadget en el mercado-- y tanto los consumidores como las consultoras están entusiasmados. Informes de Credit Suisse, Citi e Instinet presagian ventas récord y una nueva suba en su acción para el mes de septiembre. Una institución, sin embargo, se anima a ir contra la corriente: Deutsche Bank.

En un reporte que publicó la compañía alemana el martes, ataca al celular insignia de Apple: dice que las estamaciones de venta son demasiado optimistas y que posiblemente no sea un modelo tan popular como el iPhone 6, o el 7. "No van a romper ningún récord", dicen. En cambio, esperan que se cumplan los típicos objetivos de venta de cualquier actualización, con ventas estimadas en 230 millones, unos cuantos millones menores de lo que pronostica Wall Street.

Las mejores ventas de la compañía, dicen, se dieron cuando hubo cambios significativos en el modelo. Por ejemplo, en el 2015, con el iPhone 6, se amplió la pantalla y se empujaron las ventas. En este caso, los upgrades del iPhone 8 no serían suficientes para alzar a la compañia a un nuevo record.

"El mercado hoy está demasiado optimista respecto a las próximas ventas del iPhone. Ignora los desafíos enormes de Apple en el mercado de los smartphones, que tienen que ver con saturación de mercado y baja en el marketshare de la compañìa, por competencia directa con fabricantes de China".

En el pasado Deutsche Bank hizo predicciones similares; no tiene, en este sentido, el mejor track record. Por ejemplo, predijeron que el iPhone 7 no incluiría los earpods que hoy son uno de los accesorios mejor vendidos de la empresa. Para saber si se equivoca o no, habrá que esperar al lanzamiento oficial, en septiembre.