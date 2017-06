Nuevo ataque de ramsonware afecta bancos y gigantes del petróleo en toda Europa

Un nuevo cyberataque masivo golpeó a diversas compañías y bancos en toda Europa. Por ahora, el lugar más golpeado fu Ucrania, que tiene comprometidas sus IT de gobierno, sus bancos, su red eléctrica y las telecomunicaciones. Entre las compañías más afectadas se encuentran la multionacional WPP, la francesa Saint-Gobain, las firmas rusas de acero, petróleo y minería Evraz y Rosneft y el gigante de transporte danés AP Moller-Maersk.

Un tweet, irónico, confirma el ataque en Ucrania.

Some of our gov agencies, private firms were hit by a virus. No need to panic, we’re putting utmost efforts to tackle the issue pic.twitter.com/RsDnwZD5Oj