No te pierdas el próximo Bitcoin: 6 alternativas baratas y en alza para llegar primero

Si bien Bitcoin es la primera, la más conocida y la de mayor precio, existe todo un mercado de criptomonedas alternativas con rendimientos similares o incluso más altos. Estos son algunos de los proyectos descentralizados a considerar si se quiere crear un portfolio diversificado.

ETH

La red Ethereum es una plataforma de procesamiento distribuida y pública que funciona sobre tecnología Blockchain y permite crear contratos inteligentes. Para pagar las transacciones y usar los servicios de la red es necesario hacerlo con su propia moneda, el Ether (ETH). Actualmente está teniendo un buen desempeño. Si bien tuvo algunos problemas mayores como el hackeo de la primera organización descentralizada, la DAO, y un “flash crash” provocado por una enorme venta de tokens, el ether comenzó el 2017 con un precio de US$ 8.20 y hoy ronda los US$ 700, un aumento de más del 8000%.

XRP

En el caso de Ripple, su red es una plataforma de liquidación bruta en tiempo real descentralizada y open source. Fue creada por una empresa privada con el mismo nombre, pero es capaz de continuar operando aún si esta deja de existir. Básicamente, tiene tokens que pueden representar dinero fiat, criptomonedas, commodities o cualquier otra unidad de valor como millas de viajero frecuente y permite su intercambio. Se encuentra avalada, entre otras instituciones, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es usada por UniCredit, UBS y el Banco Santander. Su moneda (XRP) no tiene un alto valor unitario, en enero costaba US$ 0,0006, pero está aumentó considerablemente y actualmente se aproxima al dólar, con un valor de US$ 0,80.

LTC

Litecoin es una de las primeras monedas alternativas, surgió el 7 de octubre del 2011 como una alternativa más liviana al Bitcoin, cuya introducción ocurrió a principios del 2009. Entre sus principales diferencias se encuentran una mayor oferta de tokens, tiene un límite de 84 millones (ocho veces más que los 21 millones de bitcoins), una generación de bloques más rápida y el uso de un algoritmo de hasheado diferente, usa scrypt en vez de SHA-256. Su valor siempre estuvo influenciado por las subas del precio del Bitcoin, pero recientemente esta y otras criptomonedas dieron un salto y encontraron un lugar en las carteras de más de un inversor. Diciembre fue un mes clave para Litecoin, comenzó costando US$ 88 y en tan solo 15 días subió hasta los US$ 300.

DASH

Dash es la expresión abreviada de Digital Cash, plata digital, y fue creada con el objetivo de convertirse en la divisa más amigable de caa los usuarios y alcanzar una alta escalabilidad, problema que Bitcoin aún enfrenta. Se destaca por la inclusión de pagos instantáneos, transacciones privadas y su modelo descentralizado de financiación que permite que la red Dash le pague a individuos y organizaciones que trabajan en desarrollos que le agreguen valor a la plataforma. Esto la convierte en una DAO, una organización descentralizada. Al igual que varias criptomonedas, su precio también aumentó considerablemente en noviembre, pasando de US$ 300 a US$ 900 en un mes.

BCH

Bitcoin Cash nació como consecuencia de una bifurcación en la blockchain de Bitcoin el 1 de agosto del 2017. La propuesta del fork nació ante la discusión de adoptar o no la propuesta de mejora número 91 que implementa una técnica de validación de transacciones llamada Segregated Witness. Bitcoin Cash decidió que era mejor implementarla en conjunto con un aumento en el tamaño de los bloques para no perder escalabilidad. Al principio su valor osciló entre los US$ 300 y los US$ 600 pero recientemente alcanzó los US$ 1.800.

XMR

Monero es una criptomoneda enfocada en la privacidad. Al igual que Bitcoin, funciona sobre un registro público y permanente montado sobre una blockchain, pero sus mejoras permiten un mayor anonimato al ofuscar a los participantes y los montos involucrados en las transacciones. Su falta de trazabilidad impulsó su adopción por parte de los mercados negros de la deep web y personas interesadas en esconder sus movimientos. Arrancó el año por debajo de los US$ 10 y hoy su valor supera los US$ 300.

