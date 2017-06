Ni relojes ni autos caros: por qué Silicon Valley está obsesionado con las zapatillas deportivas

No se desesperan por los autos caros, aunque es cierto que los hay por las calles de San José hasta San Francisco. Tampoco se obsesionan por las comidas caras, prefiriendo snacks que les permitan permanecer muchas horas despiertos para seguir programando. El único simbolo de status por el que sí se pelean en el valle es algo que muchos damos por sentado: un par de zapatillas.

El estilo informal es una caracteristica de casi todos los que trabajan en IT. No hay trajes ni relojes caros; hay jeans y zapatillas con algún smartwatch. Ese es el uniforme aunque eso no significa que no puedan darse algunos gustos. Cuando se trata de zapatillas, hay algunos modelos que despiertan suspiros. No son baratos pero con sueldos que superan los US$ 200.000 anuales (cuando el sueldo promedio en los Estados Unidos es cercano a los US$ 30.000), no hay una preocupación real por el costo de las cosas.

Ya lo decía Steve Jobs: saber exactamente qué ponerse (porque su guardarropas era exactamente igual) le ahorraba tiempo en la mañana. Esta es la rutina que adoptaron otros gurúes tech como Mark Zuckerberg o Elon Musk.

Louis Vuitton

Las zapatillas Damier de Louis Vuitton --tipo botitas-- son las más vendidas en el valle esta temporada. El precio final es de US$ 742 aunque pueden conseguirse por US$ 500, usadas, pero en buenas condiciones. Es que se agotaron y la marca, conocida por sus productos casi artesanales, no volvió a sacar nuevas ediciones.

Allbirds

Si este año las Damier son las más populares, el año pasado las zapatillas que revolucionaron Silicon Valley fueron las Wool Runner, de la startup Allbirds, llamadas también "las zapatillas más cómodas del mundo". Salen US$ 95, casi tanto como unas Nike, pero se ven casi como un par de medias, hechas de lana. Especialmente lindas y calentitas para el invierno: de hecho, muchos reconocieron que no necesitan usar medias.