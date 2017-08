Netflix hizo la primera adquisición de su historia

Iba a llegar eventualmente. Netflix se animó, este fin de semana, a hacer su primera adquisición. Y no sorprende que se trate de una compañia de comics, puesto que la obsesión de la empresa liderarada por Reed Hastings está en el contenido, y no ya en la tecnología.

La editorial elegida en este caso es Millarworld, una casa independiente que logró, sin embargo, algunos grandes éxitos en los últimos años como la serie Kick-Ass y Kingman. Según un comunicado de prensa de Netflix, la adquisición tiene como objetivo "adquirir la propiedad intelectual de algunas historias que tienen personajes realmente interesantes".

Tiene sentido: la competencia de Netflix hoy es, básicamente, HBO que hace --y muy bien-- todo lo que es contenido original. Hace unos años la compañía de streaming está moviéndose en esa dirección: como los derechos de las licencias para reproducir películas no duran para siempre, la apuesta ha ido virando a los contenidos originales que pueden estar siempre en la plataforma. Éxitos como "Orange Is The New Black", "House of Cards" y"Arrested Development" prueban que la empresa tiene los ojos bien puestos en esta clase de contenidos.

No trascendió cuánto Netflix pagó por la editorial. Pero se sabe que seguirá trabajando independientemente y seguirá produciendo contenido nuevo.