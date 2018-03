Mira los mejores memes de la "metida de pata" del jefe de bloque PRO en televisión

Nicolás Massot, diputado por Cambiemos y jefe de la bancada oficial, estuvo en el ciclo "BDA" que conduce Antonio Laje y protagonizó el blooper de la semana al no darse cuenta que estaba al aire.

A las 9.30, Antonio se despidió del dúplex que su programa tiene con la señal de noticias del mismo grupo, A24. De inmediato aclaró que seguía al aire por América pero se ve que el diputado pensó que iba a una pausa publicitaria.

"Dame un minuto que entrego la señal de A24 y como siempre seguimos hasta las 10.30 por América", afirmó el conductor y de inmediato le preguntó que le cuente cómo hace la gente para que le alcance la plata. "Es difícil generalizar... posiblemente la clase media urbana es la que más está sufriendo, sin ninguna duda", afirmó Massot pensando que ya no estaba al aire. El siguiente comentario lo hizo Ramón Indart donde le afirma que están tirando la paritaria hacia abajo para bajar la inflación.

"Ya sé que el tema es real. Lo tengo claro", metió Massot en medio del comentario, y luego contestó: "Es innegable que mucha gente está pensando en cambiar el colegio, en cambiar el plan de la obra social... Posiblemente persista hasta el momento donde tengamos que ajustar los precios relativos. El último aumento importante es el del gas que viene a principio de mayo. A partir de ahí todos los aumentos van a estar clavados al IPC. Esta realidad que hay que entenderla, hay hasta dos salarios mínimos y medios pusiste la tarifa social, tal vez si la pondrías hasta cuatro podrías aliviar a esta gente".

La charla fue extensa y durante todo ese tiempo el diputado pensó que ya no estaba al aire. Sobre el final y no muy lejos de su discurso en on, Massot habló de la continuidad durante décadas de este proyecto político y le pegó duro a los radicales.

Se volvió viral

Tras la salida al aire, llegaron los memes. Aparecieron por Twitter y se esparcieron en diferentes redes sociales. Massot, rápido de reflejos, tuiteó que no sólo ratifica lo que dijo al aire sino que hay que aprender a reírse de uno mismo, relativizando el hecho.

Gracioso momento en @AmericaTV con @lajeantonio y @rindart . Hay que saber reírse de uno mismo y de estas reacciones espontáneas. Afortunadamente, ya no hay dobles discursos. Pienso y ratifico todo lo que dije “al aire” Solo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 9 de marzo de 2018

Pero eso no lo salvó de las burlas en las redes sociales. Algunos usuarios pusieron su creatividad al uso de la burla y lo relacionaron con capítulos de los Simpsons o memes viejos de periodistas deportivos.

Los Simpsons predijeron a Massot pic.twitter.com/kUHnOmwS1e — Gaston A.S. (@gastorino) 9 de marzo de 2018

@Nicolas_Massot por si no te viste AL AIRE en el programa de @lajeantonio, acá te dejo la captura de pantalla. De nada. pic.twitter.com/oclf98rVgt — Loli Who? (@eyloli) 9 de marzo de 2018



"Fue en este momento que Massot supó que había metido la pata hasta el fondo"