Mira cómo funciona el primer ascensor sin cables que se mueve en todas las direcciones

La empresa alemana ThyssenKrupp AG instaló el primer ascensor sin cables que puede desplazarse de manera horizontal y vertical. Esta nueva tecnología permite tener más de un ascensor por línea y por eso su nombre: MULTI.

Lo hizo ayer en su torre de pruebas, la Torre de la Luz, ubicada en la localidad de Rottweil en Berlín, Alemania. El edificio tiene 246 metros de altura, tiene una sala de conferencias cuyo alquiler cuesta u$s 4.500 el día y por dentro se parece a una red de subterraneos, donde circulan varias cabinas en simultáneo, pero sin la necesidad de hacer combinaciones. Allí, la compañía, una de las principales productoras de acero que el año pasado facturó u$s 44.000 millones, anunció que el primer edificio que tendrá el nuevo sistema será el East Side Tower de Berlín de la inmobiliaria OVG Real Estate.

Andreas Schierenbeck, el CEO de Thyssenkrupp Elevator, dijo que MULTI transformará la forma en que la gente se mueve, trabaja y vive en las grandes superficies. Según explicó, el nuevo modelo reduce el tiempo de espera de los pasajeros y ocupa menos espacio dentro de los edificios. La empresa asegura que es capaz de aumentar la capacidad de transporte un 50% y que consume solo el 40% de lo que un ascensor común.

MULTI usa la misma tecnología de levitación magnética que los trenes balas de Japón y propuesta para la construcción del HyperLoop, el nuevo concepto de transporte interurbano de Elon Musk. Schierenbeck planteó la misma tecnología permite mover un tren de 500 toneladas y elevar una cabina de 500 kilogramos no es difícil.

Lo que le permite moverse en múltiples direcciones es una sección de las vías que tiene una parte móvil con la cual redirecciona a la cabina según sea necesario. El diseño le permite incluso tener vías a 45 grados o cualquier otro ángulo.

También desarrollaron el software que controla las cabinas de forma centralizada. Este optimiza la distribución y mejora los tiempos al monitorear la velocidad y la posición de cada una. Con MULTI los ascensores llenos no frenan a menos que alguien tenga que bajar y los que están adentro ya no tendrán que sonreirle a los que no pudieron subir.