Messi Bitcoinero: ahora auspicia un super smartphone que se financia con cripto

El capitán de la selección argentina de fútbol, a horas de la entrega del Balón de Oro, publicó en su cuenta de Instagram que se asoció con la empresa Sirin Labs para el desarrollo de un nuevo super smartphone. El proyecto auspiciado por Lionel Messi se financiará mediante una ICO, una oferta inicial de criptomonedas, una práctica que la CNV definió como “especulativa” y de “alto riesgo”.

Feliz de sumarme al proyecto de @SirinLabs y su blockchain /// Excited about blockchain and happy to join @SirinLabs as a partner Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 6:26 PST

Sirin Labs es la compañía fabricante del teléfono Solaris, un smartphone de US$ 16.000 que clama ser el más seguro del mercado. Actualmente están trabajando en otra línea de productos llamada Finney y que describen como “segura”, “open source” y “preparada para la era Blockchain”. En principio producirán dos dispositivos: un smartphone de US$ 999 y una PC all-in-one de US$ 799. Sus diferenciales serán un nuevo sistema operativo que incluye una billetera de criptomonedas offline y acceso a una red Peer-to-Peer segura y paquete de seguridad propio.

Para financiar el desarrollo y la fabricación de los equipos, Sirin Labs realizará una oferta inicial de monedas, conocidas como ICO por sus siglas en inglés, para recolectar fondos. Cualquier persona podrá comprar Sirin Labs’ Tokens (SRN) pagando con ether, la moneda de la red descentralizada Ethereum (ETH) cuyo precio actualmente oscila los US$ 420. La cuestión es que es imposible saber cuántas de estas valdrá un celular porque, según explicaron, el monto será definido por el valor que estas tokens tengan en el mercado. En principio, la pre-venta de monedas que comenzará el martes permitirá adquirir 1.000 SRN por cada ETH, pero también venderán monedas con un seguro de devolución al doble de precio.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el celular Finney contará con un display QHD de 5,2 pulgadas, 256GB de almacenamiento interno, 8GB de RAM, una cámara principal de 16MP y una cámara frontal gran angular de 12MP. La computadora all-in-one tendrá una pantalla de 24 pulgadas con un display 2K, sensores de seguridad biométricos, 8GB de memoria y 256GB de almacenamiento.

La compañía que eligió a Lionel Messi como su embajador de marca está liderada por su fundador y CEO Moshe Hogeg y cuenta entre sus consejeros a Takeshi Ito, ex CTO de Sony, y al ex presidente del club Barcelona, Joan Laporta.