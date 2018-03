Maradona visitó al Rey de la Sal, el cocinero viral valuado en US$ 1.500 millones

El diez más famoso del mundo, Diego Armando Maradona, fue parte de un momento que rápidamente se convirtió en viral junto a “Salt Bae”, un cocinero turco que se hizo famoso por la manera en que le pone sal a los platos que preparaba.

Maradona (ahora DT de Al Fujairah Sport Club, en Emiratos Árabes Unidos) fue a comer al restaurant de Nusret Gökçe, el chef en cuestión, y quedó encantado por la manera artesanal en que el popular cocinero le sirvió un corte de carne, como puede verse en el video que el cocinero subió a la red social Instagram.

#saltbae#salt#saltlife LOVE ❤️ @maradona Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el Mar 27, 2018 at 2:10 PDT

La conexión argentina

Salt Bae, antes de abrir su primer pequeño restaurante en Turquía, el parrillero pasó por la Argentina para aprender sobre la industria de la carne y el arte de la parrilla porteño. Cuando quiso hacer lo mismo en los Estados Unidos, le negaron la visa en tres oportunidades hasta que en 2009 logró ingresar y realizar una investigación de tres meses con restaurantes y ganaderos locales.

Luego Ferit Sahenk, presidente de Dogus Group, uno de los tres hombres más ricos de Turquía, entró en su restaurante y luego de cenar decidió invertir en el cocinero que ahora tiene seis restaurantes en Turquía y dos más en Dubái y Abu Dabi. Hoy todo el emprendimiento está valorado en US$ 1.500 millones y es todo un fenómeno en Instagram, con 12 millones de seguidores.

El otro viral del Diego

La semana pasada, el ex futbolista argentino fue noticia por otro video viral, cuando el ex jugador holandés Patrick Kluivert le negó el saludo a Diego. Sin embargo, todo fue un malentendido: más tarde, Kluivert posteó en las redes sociales un mensaje en el que alaba a Maradona al tiempo que se lo ve saludando amablemente el ex 10 de la selección argentina.