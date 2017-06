Maduro denuncia que Twitter censura cuentas de sus funcionarios

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Twitter de censura luego de que la red social suspendiera 180 cuentas relacionadas con el gobierno, incluidas las de cadenas de TV y de radio, como la de Radio Miraflores, una emisora que transmite desde el palacio presidencial (y que incluye un programa que conduce el mismo presidente), según informó Reuters.

“Twitter ha desactivado miles de cuentas venezolanas solo por ser chavistas”, dijo el primer mandatario venezolano a través de la televisión. En este sentido, Maduro le indicó a un periodista cercano al oficialismo a publicar fotografías del ejecutivo a cargo de la red social en Venezuela para que la población “vea quien es el responsable de la manipulación”.

No está claro que Twitter tenga empleados en el país caribeño, sin embargo, y al momento no han respondido a los contactos realizados por la prensa. La compañía no incluye a Caracas entre aquellas ciudades donde tiene oficinas.

Si bien no está claro qué cuentas fueron suspendidas, el ministro de Información de Venezuela, Ernesto Villegas, fue quien indico que el número era 180. Agrego además que el ultimo tuit de @miraflores_TV publicaba comentarios que realizó Maduro contra el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, el pasado jueves.

Twitter, según la información que tiene publicada en línea, indica que las cuentas pueden ser suspendidas que conducta abusiva, seguridad o spam, entre otras razones.

A pesar de la acusación, Maduro le pidió a sus militantes que continúen utilizando la red social para contrarrestar las publicaciones de la oposición, que en los pasado dos meses ha ganado la calle para demandar elecciones, protestar contra diversas restricciones así como por la falta de alimentos y medicinas. “Ellos cerraron miles de cuentas, y si cierran mil más, abriremos 10.000 o más”, dijo el presidente de Venezuela. “La batalla en las redes sociales es muy importante.”